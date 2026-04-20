건진법사 “김건희 소개로 尹과 첫 만남...대선 출마 후 만난 적 없어”

건진법사 전성배씨가 윤석열 전 대통령의 검찰 시절 교류한 건 맞지만, 대통령 선거 출마 이후에는 만나지 않았다고 법정에서 증언했다. 두 사람이 법정에서 대면한 것은 이날이 처음이다.

서울중앙지법 형사21부(재판장 조순표)는 20일 윤 전 대통령의 공직선거법 위반 혐의 사건 공판기일을 열었다. 이날 증인으로 출석한 전씨는 2013년 윤 전 대통령이 국정원 댓글 사건 수사를 이끌다 항명 논란으로 징계받은 시기에 김건희씨 소개로 윤 전 대통령을 처음 만났다고 증언했다. 전씨는 “친하게 지낸 건 김씨”라며 “부부와 함께 만난 적은 있지만 (윤 전 대통령과) 개인적인 대화를 많이 나누지는 않았다”고 밝혔다.

전씨는 윤 전 대통령이 검찰총장 시절 추미애 당시 법무부 장관과 갈등을 겪을 때 김씨에게 조언했다고도 말했다. 그는 “당시 두 사람(윤 전 대통령과 추 전 장관)이 원수지간이었지만, 저는 반대로 이야기했다”며 “힘들어도 나중에 좋은 결과로 올 것이라고 말했다”고 밝혔다.

이날 윤 전 대통령은 국민의힘 윤한홍 의원을 전씨를 통해 알게 됐다며 “법당에서 윤 의원과 셋이 함께 본 적이 있지 않느냐”고 물었고, 전씨는 “맞다”고 답했다.

다만 전씨는 윤 전 대통령이 대선 출마를 선언한 후에는 만난 적이 없다며 본인이 수사기관에서 했던 진술을 뒤집기도 했다.

김건희 특별검사팀(특검 민중기)이 “특검 조사 당시 증인은 윤 전 대통령이 검찰총장에서 퇴임한 뒤 대통령 선거 후보가 될 때까지 자택과 사무실에서 3~4회 만났다고 말했다”고 묻자 전씨는 “잘못된 내용”이라며 “(윤 전 대통령이) 대통령 선거에 출마하고 나서는 만난 적이 없다”고 답했다.

이에 재판부가 “특검이 제시한 수사기관 진술과 법정 진술이 상반된다”고 지적하자, 전씨는 “출마선언 후에는 만난 적이 없다”고 재차 말했다.

윤 전 대통령은 국민의힘 대선 후보 시절인 2022년 1월17일 불교리더스포럼 출범식 인터뷰에서 전씨를 당 관계자로부터 소개받고 김씨와 함께 만난 사실이 없다며 허위 사실을 공표한 혐의 등을 받고 있다.

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