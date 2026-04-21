내 몸엔 ‘짠물’ 흘러도 부모에겐 ‘억’…장민호·영탁·진해성이 돈을 집행한 방법

성공의 크기가 자산의 규모로 측정되는 시대라지만 그 자본을 쌓아 올린 과정의 온도는 저마다 다르다. 무대의 스포트라이트 아래 서는 스타들에게도 예외는 없다. 특히 긴 무명이라는 시린 계절을 버텨낸 이들에게 성취는 단순한 사치가 아니라 가족의 무너진 일상을 재건하기 위한 유일한 생존 수단이었다. 자신을 향한 지출에는 결벽에 가까울 정도로 인색했으나 부모의 노후와 가족의 안위를 위해서는 억 단위의 자금을 기꺼이 집행한 세 남자가 있다. 장민호·영탁·진해성. 이들이 보여준 성과의 사용처는 단순한 미담을 넘어 삶을 대하는 묵직한 태도를 증명한다.

화려한 조명보다 고단했던 삶의 궤적이 이들의 진짜 얼굴이다. 호엔터테인먼트 제공·TV조선 사랑의 콜센타 화면 캡처·진해성 인스타그램

트로트계의 신사로 불리는 장민호의 시간은 1997년 아이돌 그룹 유비스로 거슬러 올라간다. 눈부신 출발인 듯 보였으나 실상은 24년에 달하는 긴 무명 터널의 입구였다. 아이돌의 실패와 연이은 발라드 가수로서의 좌절을 겪으며 그는 생존을 위해 수영강사로 뛰는 등 삶을 지탱했다. 그 시절 장민호에게 자본은 곧 인내와 동의어였다.

그는 성공 가도에 들어서기 전까지 자신을 위한 소비를 극단적으로 통제했다. 남들이 명품과 외제로 성공을 과시할 때도 그는 서울의 낡은 월세방을 떠나지 않았다. 자신의 몸에 흐르는 짠물은 견뎌낼 수 있었지만 평생 자신만을 바라보며 고생한 부모의 주거 불안은 방치할 수 없었기 때문이다.

장민호가 무명 시절부터 한 푼 두 푼 모아온 종잣돈은 미스터트롯 이후 비로소 폭발적인 보은의 동력이 됐다. 그는 가장 먼저 돌아가신 아버지를 대신해 홀로 남은 어머니를 위해 인천 송도에 번듯한 아파트를 마련했다. 자신의 집을 장만하기보다 부모의 보금자리를 우선시한 그의 선택은 24년이라는 모진 세월을 버티게 한 힘이 무엇이었는지를 증명한다. 자신에겐 한없이 엄격하고 타인에겐 너그러운 그가 부모에게 집행한 억 단위의 자금은 긴 인고의 세월에 대한 가장 정직한 보상이었다.

24년이라는 삭풍의 시간을 버텨낸 자만이 가질 수 있는 단단한 평온함. 호엔터테인먼트 제공

영탁의 서사는 조금 더 치열하고 절박하다. 15년이라는 무명 시절 동안 그는 가이드 보컬, 애니메이션 주제가 가창, 택배 배달까지 돈이 되는 일이라면 무엇이든 마다치 않았다. 그가 이토록 혹독하게 자신을 몰아붙였던 이유는 명확했다. 뇌경색으로 쓰러진 아버지의 병원비와 재활 치료비를 책임져야 했기 때문이다.

영탁은 자신을 위한 옷 한 벌 신발 한 켤레 사는 것을 호사로 여겼다. 끼니를 아끼며 모은 돈은 고스란히 아버지의 치료비로 썼다. 그에게 시급 몇천원은 아버지의 생존과 직결된 숫자였다. 본인의 삶은 짠물 속에 가두었지만 아버지를 재활시키겠다는 의지 앞에서는 단 한 푼도 아끼지 않는 책임감 있는 면모를 드러냈다.

성공 이후 영탁이 보여준 행보 역시 일관적이다. 아버지가 휠체어 없이 거동할 수 있을 때까지 쏟아부은 억 단위의 치료비와 부모님이 여생을 편히 보낼 수 있도록 마련한 안락한 거처는 영탁이 15년 동안 자신을 깎아 일군 보은의 결정체다. 고난을 원망하기보다 자신의 힘으로 가족의 굴레를 끊어낸 그의 이야기는 현재를 살아가는 수많은 청년들에게 준엄한 통찰을 안긴다.

누군가의 생존을 짊어지고 달렸던 시간들이 오늘의 가장 뜨거운 목소리가 됐다. 세계일보 자료사진

진해성의 성공은 길거리 위에서 시작됐다. 정통 트로트의 길을 묵묵히 걸어온 그의 10년 무명은 전국 팔도 시장 바닥과 노점을 돌며 마이크를 잡았던 연마의 시간이다. 길거리 공연을 하며 관객들이 건넨 동전과 지폐의 무게를 그는 누구보다 잘 알고 있었다. 그 작은 정성들이 모여 가족의 생존을 지탱하는 버팀목이 되고 훗날 경제적 자립을 일궈낼 씨앗이 된다는 사실을 일찍이 깨달았기 때문이다.

그는 성공하기 전까지 개인적인 유흥이나 안락을 멀리했다. 자신에게는 비정할 정도로 인색한 생활을 유지하며 오직 부모님의 노후를 위한 자산 축적에만 몰두했다. 그가 모은 자금의 첫 번째 용처는 고생한 부모님이 경제적 걱정 없이 지낼 수 있는 환경을 만드는 것이었다. 바닥에서부터 일궈낸 성취의 가치를 증명하듯 그는 성공 후 가장 먼저 부모님께 안락한 안식처를 선사하며 평생의 효도를 실천하고 있다.

진해성에게 절약은 단순히 돈을 아끼는 행위가 아니라 가족을 지키기 위한 가장 견고한 방패였다. 성공한 뒤에도 여전히 검소한 태도를 유지하며 가족을 세밀하게 살피는 그의 모습은 수확을 어떻게 사용해야 진정한 가치가 발생하는지를 보여준다.

시장 바닥의 짠물에서 길어 올린 자본은 가족을 다시 세운 가장 단단한 주춧돌이 되었다. KDH엔터테인먼트 제공

세 남자의 이야기는 닮아 있다. 무명의 그늘에서 자신을 철저하게 아끼고 깎아내며 자산을 모았고 그 결실을 가장 먼저 부모에게 돌려주었다는 점이다. 이들이 집행한 억 소리 나는 보은은 단순한 물질의 전달이 아니라 자신들의 고단한 세월을 녹여 만든 뜨거운 진심의 발현이다.

자신의 몸에는 짠물이 흐를지언정 가족의 삶에는 평온함이 흐르게 하겠다는 이들의 지독한 근성이야말로 이 시대가 잃어버린 진정한 효(孝)의 민낯이자 인간적인 품격이다.

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