떠나는 이창용 “통화·재정정책 한계…한국은행, 구조개혁 연구 계속되길”

이창용 한국은행 총재가 20일 임기를 마무리하며 “앞으로도 한국은행이 교육, 주거, 균형발전, 청년고용, 노인빈곤 등 우리 경제가 당면한 구조적 문제를 해결하기 위한 중장기 과제를 계속 연구해 주시면 좋겠다”고 당부했다.

이 총재는 이날 서울 중구 한은에서 열린 이임식에서 “지난 4년 여러 위기 상황을 관리하면서 제가 다시 한번 깨달은 점은 통화·재정정책만으로 우리 경제의 안정과 성장을 이루어내기가 점점 어려워지고 있다는 사실”이라며 이같이 말했다.

이창용 한국은행 총재가 지난 10일 서울 중구 한국은행에서 열린 통화정책방향 기자간담회에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이 총재는 “경제구조의 변화와 함께 통화·재정정책의 영향력이 점차 약화되고 있음에도 불구하고, 과거의 성공 경험으로 정책당국의 역할에 대한 국민적 기대는 여전히 높은 수준을 유지하고 있어 양자 간 괴리가 커지고 있다”며 “일례로 과거 외국인 투자자의 자본 유출입에 크게 좌우되던 외환시장에서 이제는 국내 기업, 개인, 국민연금 등 거주자의 영향도 크게 확대됐다”고 짚었다. 그러면서 “이러한 현실을 제도적으로 개선하려는 노력 없이 과거와 같이 외환시장 개입이나 금리정책만으로 환율을 관리하려고 하면 더 큰 부작용이 발생할 수 있다”고 했다.

이 총재는 “저출생과 저성장 문제 또한 통화·재정정책과 같은 단기 처방보다는 고통을 감수하더라도 노동, 교육 분야 등의 구조개혁을 통해 이해관계와 갈등을 조정할 것을 요구하고 있다”고 설명했다. 그는 “통화정책의 효율성을 담보하기 위해서라도 구조개혁이 필요하다는 생각에서, 저는 4년 전 취임사에서 한국은행이 ‘통화·금융정책의 울타리를 넘어 국내 최고의 싱크탱크’가 되자고 말씀드렸다”며 “그 마음은 지금도 같다”고 전했다.

이 총재는 “지난 4년은 우리가 예상했던 범위의 경계를 끊임없이 넘어야 했던 시간”이라며 “예상치 못한 충격들로 우리 경제가 계속 시험대 위에 올랐다”고 돌아봤다.

그는 ‘보람 있던 순간’도 있었다며 “높아진 인플레이션을 금리정책을 통해 주요 중앙은행보다 먼저 2%대 목표 수준으로 되돌린 데 자부심을 느낀다”고 밝혔다. 또 “한국형 포워드 가이던스 도입으로 시장과의 소통 방식도 개선했고, 스무 편이 넘는 구조개혁 보고서를 통해 정책 자문 역할을 강화했다”고 자평했다. 아울러 “비기축통화국 중앙은행 총재로서 처음으로 국제결제은행(BIS) 글로벌금융시스템위원회(CGFS) 의장을 맡게 된 것, 지난 20여 년간 상승하기만 했던 가계부채 비율을 처음으로 하락세로 이끈 것도 의미 있는 성과라고 생각한다”고 말했다.

이 총재는 “중동전쟁이 끝나지 않아 외환·금융시장이 충분히 안정되지 못한 채 자리를 넘기게 되어 마음이 무겁다”며 “어려움이 닥칠 때마다 여러분이 보여준 위기 관리 능력은 어느 선진국에 비해서도 손색이 없기에, 신임 총재님과 함께 외환·금융시장을 빠르게 안정시킬 것을 믿는다”고 밝혔다.

이 총재는 2022년 4월 한은 총재로 취임해 이날로 4년의 임기를 마쳤다. 후임 총재로 지명된 신현송 후보자는 국회 인사청문 절차를 밟고 있다. 이날 국회 재정경제기획위원회는 신 후보자에 대한 인사청문 경과보고서 채택을 논의하기 위한 전체 회의를 연다. 앞서 15일 국회 인사청문회와 17일 재경위 회의에서는 채택이 불발됐다.

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