필요할 때 안 산다…고물가에 확 바뀐 장보기, 구독으로 쏠린다

장보기 방식이 달라졌다.

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필요한 순간마다 담던 장바구니 대신, 다음 주에 무엇이 떨어질지를 먼저 떠올린다. 주문 시점부터 달라졌다. 고물가가 길어지고 경기 전망까지 흔들리자, 소비 기준이 ‘즉흥’에서 ‘설계’로 이동하고 있다. 이 변화는 숫자에서도 확인된다.

19일 국가데이터처에 따르면 2026년 3월 소비자물가는 전년동월 대비 2.2% 상승했고, 생활물가지수는 2.3% 올랐다.

체감 물가 부담이 이어지는 상황에서, 반복 지출을 미리 관리하려는 소비가 늘고 있다는 해석이 나온다. 소비자가 ‘덜 쓰는 것’이 아니라 ‘흔들리지 않게 쓰는 것’으로 기준을 옮기고 있다는 신호다.

온라인 소비 구조도 같은 방향이다. 19일 국가데이터처 ‘2026년 2월 온라인쇼핑 동향’에 따르면 전체 거래액은 22조5,974억원으로 전년동월 대비 5.9% 증가했다. 특히 농축수산물(32.7%), 음·식료품(12.2%), 음식서비스(9.7%) 등 생활 밀착형 품목이 증가세를 보였다. 한 번 사고 끝나는 소비보다, 반복되는 지출이 온라인으로 고착화되고 있다는 의미다.

이 흐름과 맞물려 등장한 것이 이른바 ‘레디코어(Ready-core)’ 소비다. 필요한 순간 즉각 구매하기보다, 일정 주기에 맞춰 소비를 미리 준비하는 방식이다. 구독 서비스가 다시 주목받는 이유도 여기에 있다. 지출을 통제하려는 소비자와, 수요를 예측하려는 기업의 이해가 맞물린 결과다.

식품업계는 이미 이 변화를 빠르게 반영하고 있다. 공통점은 단순히 제품을 보내는 데서 끝나지 않는다는 점이다. 소비자가 반복적으로 고민해야 했던 ‘무엇을 살지’를 대신 설계해주는 방향으로 진화하고 있다.

도드람은 한돈과 간편식을 묶은 정기배송 구독 서비스를 통해 이 시장에 진입했다. 구독 횟수가 늘수록 할인 혜택이 커지는 구조를 적용한 것으로 알려졌다. 매번 메뉴를 고민하는 대신, 일정 주기마다 필요한 식재료를 받아보는 방식이다.

풀무원은 한 단계 더 나아갔다. ‘디자인밀’을 통해 개인의 생활 패턴과 영양 기준에 맞춘 식단 구독을 제공한다. 단순 배송이 아니라, 앱 기반으로 식단을 관리하고 설계하는 구조다. 소비를 ‘선택’이 아닌 ‘관리’ 영역으로 확장한 셈이다.

조선호텔앤리조트는 김치를 구독 상품으로 전환했다. 프리미엄 김치를 정기적으로 배송하며, 재주문 수요를 자연스럽게 구독으로 묶었다. 계절과 발효 상태를 고려한 상품 구성이 특징이다.

농협경제지주의 ‘월간농협맛선’ 역시 제철 농산물과 김치를 정기배송 형태로 운영하고 있다. 배송 주기를 2주·3주·4주 단위로 선택할 수 있게 하면서, 소비자가 생활 리듬에 맞춰 구매를 설계하도록 했다.

이제 소비 기준은 단순히 ‘가격’이 아니다. 무엇을 얼마나 싸게 사느냐보다, 지출을 얼마나 안정적으로 관리하느냐가 더 중요한 기준으로 떠오르고 있다.

고물가 환경에서는 작은 변수 하나에도 지출이 흔들린다. 이때 구독은 소비를 일정하게 만들고, 선택의 피로를 줄여준다. 매번 판단하지 않아도 된다는 점 자체가 새로운 가치로 작용하는 것이다.

결국 식품 구독의 재부상은 유행이 아니라 구조 변화에 가깝다. 불확실한 시기일수록 소비는 더 계획적으로 변한다. 그 계획을 대신 설계해주는 서비스가, 시장의 중심으로 올라오고 있다.

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