‘멋있어 보여서’...전자담배 피운 이유 1위 ‘수용성’→‘호기심’

성인 흡연자들이 전자담배를 선택한 첫 번째 이유가 ‘사회적 수용성’에서 ‘호기심’으로 바뀐 것으로 나타났다. 남 눈치는 덜 보게 되고, 흥미 위주로 사용 동기가 바뀐 셈이다.

19일 한국건강증진개발원에 따르면 국제 담배규제정책 평가 프로젝트(ITC)의 2016년 한국 조사에서 주 1회 이상 흡연하면서 현재 전자담배를 동시에 사용하는 164명에게 물은 결과, 전자담배 사용 이유 1위로는 ‘사회적으로 더 수용적이기 때문’(61.2%)이 꼽혔다.

19일 서울의 한 전자담배 매장에 전자담배가 진열되어 있다. 뉴스1

공공장소 등에서 기존 흡연의 제약을 완화하는 대안으로 전자담배를 선택했다는 것인데, 그만큼 남 눈치를 본 셈이다.

당시 조사에서 응답자들은 2위로 ‘타인에게 덜 해로워서’(54.6%), 3위로 ‘흡연량 감소에 도움이 돼서’(52.7%)를 꼽아 자신과 타인의 건강도 걱정하고 있음을 알 수 있었다.

그러나 2020년 1088명을 대상으로 같은 질문을 했을 때는 ‘호기심’(62.8%), ‘흡연보다 덜 해로워서’(45.4%), ‘맛’(43.2%) 등으로 3대 상위 이유가 바뀌었다.

2020년 조사에서 ‘사회적으로 더 수용적이기 때문’이라는 응답은 31.6%, ‘타인에게 덜 해로워서’라는 응답은 39.0%에 그쳤다.

2016년 대비 2020년 조사에서 응답률이 유의미하게 오른 항목은 ‘즐겨서’(8.6%→26.8%), ‘멋있어 보여서’(2.7%→11.4%) 등이 있었다.

이는 제조사들이 맛이나 향, 기기 디자인 등 제품 특성을 강조하는 방향으로 마케팅 전략을 전환한 영향이라고 연구진은 분석했다.

JTI코리아가 국내에 출시한 궐련형 전자담배 ‘플룸 아우라’. 박윤희 기자

JTI코리아가 최근 선보인 차세대 궐련형 전자담배 디바이스 ‘플룸 아우라’가 대표적이다.

플룸 아우라는 ‘감각적인 즐거움’을 콘셉트로, 맛과 사용 경험, 디자인 전반을 개선한 차세대 디바이스다. 프레데릭 에스트리포 JTI코리아 마케팅 디렉터는 “‘스마트 히트플로우’ 기술을 적용해 가열 온도를 정밀하게 제어함으로써 균일하고 풍부한 맛을 구현했다”며 “연초 담배 대비 사용 후 잔여 냄새를 크게 줄였다”고 설명했다.

이리나 리 JTI코리아 사장은 “플룸 아우라는 소비자 인사이트와 기술력을 결합해 완성한 제품”이라며 “맛과 사용 경험, 디자인 전반에서 새로운 기준을 제시할 것”이라고 말했다.

전자담배 시장 점유율은 갈수록 커가고 있다.

2018년 약 640억 개비이던 궐련 판매량은 2023년 약 620억 개비로 4.2% 감소한 반면, 같은 기간 궐련형 전자담배 판매량은 약 65억 개비에서 120억 개비로 거의 두 배 급증했다. 시장조사기관 유로모니터는 2028년이 되면 궐련형 전자담배 시장 규모가 약 5조 2000억원에 이를 것으로 전망하고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지