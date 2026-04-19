생으로 먹으면 손해? 바나나, 전자레인지 ‘1분’…단맛·풍미 살린 ‘카페 디저트’ [FOOD+]

바쁜 아침 허기를 달래기 위해 즐겨 찾는 바나나는 생으로 먹어도 맛있지만, 익히면 또 다른 매력을 느낄 수 있다. 바나나에 열을 가하면 조직이 부드러워지고 단맛과 풍미가 한층 깊어진다. 요리 초보자도 쉽게 따라 할 수 있는 ‘초간단’ 조리법을 소개한다.

바나나에 열을 가하면 조직이 부드러워지고 단맛과 풍미가 한층 깊어진다. 구글 ‘제미나이’ 생성 이미지

◆ 전자레인지에 넣고 1분이면 완성

짧은 시간 투자로 색다른 맛을 즐기고 싶다면 ‘익힌 바나나’를 추천한다.

바나나 1~2개와 계핏가루, 기호에 따라 견과류를 준비한 뒤 껍질을 벗겨 접시에 올린다. 전자레인지에 넣고 30초~1분 정도 가열한 뒤 계핏가루와 견과류를 곁들이면 간단한 디저트가 완성된다.

설탕을 추가하지 않아도 자연스러운 단맛을 즐길 수 있어 과자나 빵을 대신할 간식으로 적합하다. 여기에 따뜻한 식감까지 더해져 심리적 만족감도 커진다.

◆ 겉은 쫀득·속은 부드럽게...에어프라이어 바나나

겉은 쫀득하고 속은 부드러운 식감을 원할 땐 에어프라이어를 활용하면 된다. 구글 ‘제미나이’ 생성 이미지

겉은 쫀득하고 속은 부드러운 식감을 원할 땐 에어프라이어를 활용하면 된다.

에어프라이어를 180℃로 예열한 뒤 바나나를 반으로 잘라 넣는다. 바나나는 통째로 넣어도 되지만, 반으로 잘라 넣으면 열이 더 빠르게 전달돼 식감이 한층 부드러워진다.

조리 시간은 약 5분 내외가 적당하다. 너무 오래 익히면 수분이 과하게 빠져 식감이 질겨질 수 있어 짧은 시간 동안 가볍게 익히는 것이 핵심이다. 적당히 익은 바나나는 겉면이 살짝 쫀득해지고, 속은 부드러우면서 자연스러운 단맛이 살아난다.

완성된 바나나에 플레인 요거트를 곁들이면 맛의 균형을 한층 끌어올릴 수 있다.

◆ 집에서 즐기는 카페 디저트 ‘캐러멜 바나나’

카페 스타일 디저트를 원한다면 버터의 고소한 풍미를 더해진 ‘캐러멜 바나나’를 추천한다. 조리 방법은 간단하지만, 불 조절과 타이밍이 맛의 핵심이다.

먼저 팬을 약불로 달군 뒤 버터를 넣어 천천히 녹인다. 이때 버터가 타지 않도록 불을 강하게 하지 않는 것이 중요하다. 버터가 완전히 녹아 고소한 향이 올라오기 시작하면, 바나나를 길게 반으로 갈라 팬 위에 올린다.

바나나 자주 뒤집지 않고 한쪽 면을 충분히 익힌다. 약불에서 천천히 구우면 겉면이 노릇하게 변하면서 자연스럽게 캐러멜화가 진행된다.

이렇게 하면 바나나에 포함된 당분이 열을 만나 표면에 얇은 코팅층을 형성하고 단맛이 강해진다. 어느 정도 색이 올라오면 뒤집어 반대쪽도 가볍게 익힌 뒤, 꿀이나 올리고당을 소량 더해 마무리한다.

그대로 먹어도 좋지만, 아이스크림을 곁들이면 디저트 완성도가 한층 높아진다.

◆ 든든한 한 끼 식사, 바나나 오트밀 죽

든든한 한 끼 식사 대용을 찾는다면 ‘바나나 오트밀 죽’이 제격이다. 클립아트코리아 제공

든든한 한 끼 식사 대용을 찾는다면 ‘바나나 오트밀 죽’이 제격이다. 바쁜 아침은 물론 속이 편안한 식사를 원하는 이들에게 적합한 메뉴로 자리 잡고 있다.

먼저 냄비에 우유 또는 물 1컵과 오트밀 1/2컵을 넣고 중불에서 끓인다. 이때 오트밀이 눌어붙지 않도록 주걱으로 살살 저어준다.

오트밀이 어느 정도 부드러워지기 시작하면 바나나 1개를 넣는다. 바나나는 미리 으깨 넣으면 죽 전체에 단맛이 고르게 퍼지고, 식감을 살리고 싶다면 얇게 썰어 넣는 것도 방법이다.

이후 불을 약하게 줄이고 천천히 저어가며 걸쭉한 농도로 맞추면 된다. 단, 너무 오래 끓이면 질감이 무거워질 수 있어 주의가 필요하다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지