“해외 고부가 행사 유치”…경기관광공사, 싱가포르·인니에서 총력전

경기도와 경기관광공사가 해외 고부가가치 마이스(MICE) 행사 유치에 박차를 가하고 있다.

공사에 따르면 도와 공사 직원들은 이달 14~15일 싱가포르 마리나베이샌즈 엑스포에서 열린 ‘2026 미팅쇼 아시아퍼시픽(TMS APAC)’과 16~17일 ‘싱가포르·자카르타 마이스 로드쇼’에 잇따라 참여해 홍보·마케팅 활동을 벌였다.

경기도와 경기관광공사가 진행한 외국인 대상 관광지 소개 행사. 경기관광공사 제공

2024년 개설된 미팅쇼 아시아퍼시픽은 아시아태평양 지역 대표 마이스 박람회다. 올해에는 72개국 297개 기관이 참여해 대규모 B2B 행사의 위상을 과시했다.

행사에선 비즈니스 성과 도출을 위해 사전 예약에 기반을 둔 일대일 상담제가 운용됐다. 도와 공사는 도내 마이스 민관 협력체인 ‘경기관광마이스얼라이언스’ 소속 수원컨벤션센터 등 5개 기관과 함께 한국관광공사가 마련한 한국관에서 공동 부스를 운영했다.

인터내셔널 마이닝 이벤트, 오스람옵토세미컨덕터 등 다양한 국제 학술·기업회 관계자들이 이틀간 이곳을 방문해 155건의 상담을 진행했다.

싱가포르·자카르타에서 열린 마이스 로드쇼에선 현지 바이어와 협력 관광상품 출시 여행사 등이 찾아와 관계를 다졌다. 공사는 도내 다양한 마이스 인프라와 재정 지원제를 소개하며 동남아시아 주요 시장을 대상으로 수요 선점에 노력을 기울였다.

경기도와 경기관광공사가 진행한 외국인 대상 관광지 소개 행사. 경기관광공사 제공

특히 차별화된 마이스 개최 장소인 ‘경기 유니크베뉴’와 지속가능 마이스 지원제를 소개해 방문객들의 관심을 모았다. 멕시코에 기반을 둔 쥬얼리 그룹 Nice de Mexico는 내년 개최 예정인 350명 규모의 인센티브 행사를 경기도에서 열 수 있다는 의사를 밝히기도 했다.

도 관계자는 “이번 해외 박람회와 로드쇼 참가를 통해 경기도가 아시아태평양 마이스 시장에서 차별화된 목적지로 인식된 것이 가장 큰 성과”라며 “앞으로도 해외 바이어와 접점을 넓히고 독창적 마이스 콘텐츠로 경쟁에서 우위를 확보하겠다”고 말했다.

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