낮 최고 29도…당분간 초여름 날씨 이어져 [내일 날씨]

부산 북구 화명생태공원. 사진=뉴시스

일요일인 19일은 낮 기온이 전국 내륙을 중심으로 최고 29도로 치솟으며 초여름 날씨를 보이겠다.

기상청에 따르면 19일 아침 최저기온은 9~15도, 낮 최고기온은 19~29도가 되겠다. 20일 아침까지는 평년(최저 4~11도, 최고 17~22도)보다 높은 기온을 유지하겠다.

전국은 대체로 맑겠지만, 남해안과 제주도는 흐린 하늘을 보일 전망이다.

광주·전남 해안엔 5~10㎜, 전북 내륙엔 5㎜ 미만으로 비가 내리는 곳이 있겠다.

제주도는 20~60㎜ 수준으로 다소 많은 비가 내릴 수 있겠다. 비가 내리는 곳은 돌풍·천둥·번개가 동반할 수 있으니 시설물 관리와 안전사고에 유의해야 한다.

해상의 경우 남해안·제주도를 중심으로 순간풍속 시속 55km 안팎의 강한 바람이 부는 곳이 있겠다.

풍랑 특보가 발효된 제주도 남쪽 바깥 먼바다는 19일까지 시속 30~60㎞로 강한 바람이 불겠고, 물결도 1.5~3.5m로 매우 높게 일겠다. 항해·조업 예정인 선박은 안전 사고 등에 각별한 주의가 필요하다.

미세먼지는 전 권역이 ‘좋음’∼‘보통’으로 예상된다. 다만 서울·대전·세종·대구는 오전에 ‘나쁨’일 수 있겠다.

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