40대에는 살을 빼야 하는 이유…기초대사량 감소→비만→노화 가속화 이어져

게티이미지뱅크

40대는 신체적 변화가 본격적으로 시작되며 건강관리의 중요성이 더욱 커진다.

특히 체중 관리는 단순한 외모의 문제가 아니라 삶의 질과 직결된 핵심 요소다. 그렇다면 왜 40대에 살을 빼야 할까?

18일 의료계에 따르면 나이가 들수록 기초대사량은 자연스럽게 감소한다. 같은 양을 먹어도 20~30대보다 더 쉽게 살이 찌는 이유다.

40대에 접어들면 근육량이 줄고 지방 비율이 증가하기 때문에 체중 관리가 더욱 어려워진다. 이 시기에 체중을 방치하면 이후에는 감량이 훨씬 힘들어진다.

또 40대는 고혈압, 당뇨병, 고지혈증과 같은 만성질환이 본격적으로 나타나기 시작하는 시기다.

체중 증가, 특히 복부 비만은 이러한 질환의 주요 원인으로 꼽힌다. 적정 체중을 유지하면 심혈관 질환 위험을 크게 낮출 수 있으며, 건강한 노후를 준비하는 기반이 된다.

남성과 여성 모두 40대에는 호르몬 변화가 뚜렷하게 나타난다. 여성의 경우 폐경 전후로 지방 축적이 쉬워지고, 남성 역시 테스토스테론 감소로 근육량이 줄어든다.

이로 인해 복부 중심의 비만이 증가하며, 체형이 급격히 변할 수 있다. 체중 관리는 이러한 변화를 완화하는 데 중요한 역할을 한다.

특히 과체중은 노화를 가속화시키는 요인 중 하나다. 염증 반응이 증가하고 세포 기능이 저하되면서 피부뿐 아니라 전반적인 신체 기능이 빠르게 쇠퇴할 수 있다.

반대로 건강한 체중을 유지하면 노화 속도를 늦추고 보다 젊고 활기찬 삶을 유지할 수 있다.

40대는 아직 신체 회복력이 남아 있으면서도 건강에 대한 경각심이 높아지는 시기다. 이때 식습관과 운동 습관을 바로잡으면 50대, 60대까지 긍정적인 영향을 미친다.

반대로 이 시기를 놓치면 잘못된 생활습관이 고착되어 개선이 어려워질 수 있다.

전문가는 “40대의 체중 관리는 선택이 아니라 필수”라며 “단순히 살을 빼는 것이 아니라 건강을 지키고 삶의 질을 높이기 위한 투자라고 볼 수 있다”고 조언했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지