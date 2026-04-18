30대 주부, 학력 위조해 과외로 1000만원 넘게 벌다 덜미

뉴시스

자칭 전문가 매칭 플랫폼에서 미국 명문 주립대 출신으로 학력을 위조해 거액의 수업료를 챙긴 30대 주부가 1심에서 벌금형을 선고받았다.

18일 법조계에 따르면 서울동부지법 형사11단독 심동영 판사는 사기 혐의로 기소된 주부 A 씨(35·여)에게 앞선 8일 벌금 300만 원을 선고했다.

A 씨는 자칭 전문가 매칭 플랫폼 ‘숨고’에서 초등학생 아들의 영어 과외교사를 찾는 B 씨에게 접근해 미국 명문 주립대를 졸업했다고 속여 일을 따낸 혐의를 받는다.

당초 B 씨 부부는 이력서와 졸업증명서를 요청했으나 A 씨는 자신이 미국의 경영대학원을 졸업하고 AICPA(미국공인회계사) 자격을 가지고 있다고 거듭 거짓말을 한 것으로 파악됐다.

A 씨는 B 씨 부부로부터 총 9차례에 걸쳐 1080만 원의 수업료를 편취했다.

이 사건에 대해 재판부는 “피고인이 피해자에게 1300만 원을 공탁한 점과 초범인 점 등을 참작했다”고 양형 이유를 설명했다.

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