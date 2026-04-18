“1200만 관중 시대 열렸다”…‘야구 그 이상’ 유통 실험 통했다

“1200만 관중 시대가 열렸다.”

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저녁 경기 시작 전, 인천 문학구장 주변은 이미 관람객으로 붐빈다. 유니폼을 입은 팬들이 길게 줄을 서고, 경기장 인근 상권까지 함께 움직인다. 단순한 경기 관람을 넘어 ‘체류형 소비’로 확장되는 장면이다.

18일 KBO에 따르면 2025년 프로야구 전체 관중은 약 1230만명으로, 사상 처음 1200만명을 넘어섰다. 코로나 이후 회복을 넘어 관중 규모 자체가 한 단계 확대되며, 구단 운영과 수익 구조 전반에도 변화가 나타나고 있다는 분석이다.

이 같은 흐름 속에서 SSG랜더스는 외형 성장과 함께 수익 구조 변화가 동시에 나타난 사례로 꼽힌다.

금융감독원 전자공시시스템에 따르면 SSG랜더스의 2025년 매출은 722억원, 영업이익은 49억원으로 전년 대비 각각 18.4%, 150.5% 증가했다. 매출은 2021년 529억원에서 꾸준히 증가세를 이어왔다.

외형 성장보다 눈에 띄는 부분은 매출 구성 변화다. 계열사 매출은 약 216억원 수준으로 큰 변동이 없었지만, 전체 매출이 늘면서 비중은 30% 아래로 낮아졌다. 실제 계열사 매출 비중은 2021년 42.2%에서 2025년 29.9%로 하락했다.

광고, 입장 수입, 굿즈 판매, 라이선스, 협업 마케팅 등 자체 수익원이 확대되며 수익 구조가 다변화된 영향으로 풀이된다.

정용진 신세계그룹 회장은 인수 초기부터 야구단과 유통·레저 사업 간 연계를 추진해왔다.

홈구장 ‘SSG랜더스필드’는 리브랜딩과 함께 스카이박스, 반려견 동반석 등 체험형 좌석이 확대됐고, 경기장 내에는 스타벅스 등 계열 브랜드가 입점했다. 관람객 동선을 소비로 연결하려는 시도다.

관중 수 역시 증가 흐름을 보였다. SSG랜더스는 최근 3년 연속 100만 관중을 넘겼고, 2025년에는 약 128만명을 기록하며 구단 역대 최다 관중을 달성했다.

유통 연계도 확대됐다. 이마트의 ‘랜더스데이’는 그룹 계열사가 참여하는 ‘랜더스 쇼핑 페스타’로 확장되며 온·오프라인 통합 행사로 자리 잡았다.

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