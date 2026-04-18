대법, 변희재 ‘명예훼손’ 상고 기각…유무죄 가른 쟁점은 [법잇슈]

박근혜 정부 ‘비선 실세’로 불린 최서원(개명 전 최순실)씨 태블릿PC가 조작됐다는 허위사실을 유포한 혐의로 법정에 선 미디어워치 대표 변희재(52)씨에게 징역 2년의 실형이 확정됐다. 명예훼손 유무죄를 가르는 핵심은 ‘허위에 대한 인식’이 있었는지였다. 법원은 변씨가 ‘언론이 갖는 지위’를 이용했다고 꼬집었다. 변씨는 대법원 판결에 불복해 재판소원을 청구했다.

17일 법조계에 따르면 대법원 2부(주심 권영준 대법관)는 정보통신망법상 명예훼손, 출판물에 의한 명예훼손 혐의로 기소된 변씨의 상고를 지난달 12일 기각했다. 2018년 6월 재판에 넘겨진 지 약 8년 만이다. 변씨는 책 ‘손석희의 저주’와 미디어워치 기사 등을 통해 “JTBC가 김한수 전 청와대 행정관과 공모해 태블릿PC를 입수한 뒤 파일을 조작하고 최순실 씨가 사용한 것처럼 보도했다”는 허위사실을 퍼뜨린 것으로 조사됐다.

변희재 미디어워치 대표. 연합뉴스

쟁점은 ‘변씨의 보도가 허위사실 적시에 해당하는지’와 ‘변씨에게 허위 인식이 있었는지’였다.

1심은 2018년 12월 유죄로 판단해 징역 2년을 선고했다. 재판부는 태블릿PC 입수 경위, 태블릿PC 내용물, 사용자 부분 등 변씨 측에서 JTBC가 조작·왜곡했다고 주장한 것에 대해 변씨 측이 근거를 밝히지 못하고 있다며 허위사실이라고 판단했다. 특히 소명한 자료가 허위성 여부를 검사가 입증할 수 있을 정도로 구체성을 갖지 못했다고 부연했다.

그러면서 “인터넷 매체는 특히 광범위하고 신속한 전파력을 갖고 있고 내용의 확대 재생산 가능성이 커 보도 내용에 공정성을 더욱더 유지해야 함에도 피고인은 언론이 갖는 지위를 이용해 최소한의 사실 확인을 위한 과정을 수행하지 않은 채 반복적으로 허위사실을 배포하는 범행을 저질렀다”고 양형 이유를 설명했다.

2심은 원심판결 7년 뒤인 지난해 12월 검찰과 변씨의 쌍방 항소를 기각했다. 항소심 과정에서 변씨는 “공정한 재판을 기대할 수 없다”며 여러 차례 법관 기피를 신청해 재판이 길어졌다. 변씨는 항소심 과정에서 보석으로 풀려났으나 선고와 함께 법정구속됐다.

재판에 불복한 변씨는 상소했지만 대법원도 “원심 소송 절차에 소송지휘권을 남용하고, 헌법이 보장하는 공정한 재판을 받을 권리와 방어권을 침해하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다”며 상고를 기각했다.

변씨 측은 대법원 판결에 불복해 이달 10일 헌법재판소에 재판소원을 청구했다. 변씨 측은 “태블릿PC의 실제 사용자와 데이터 조작 여부를 밝히기 위해 필수적인 증거조사를 여러 차례 신청했으나 법원은 합리적 이유 없이 이를 기각했다”며 공정한 재판을 받을 권리가 침해됐다고 주장했다.

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