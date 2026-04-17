與 “사퇴 시한 넘길 일 없어”…‘보궐 선거 줄이기’ 전략 일축

더불어민주당이 6·3 지방선거 광역단체장 후보 선출을 마무리해가면서 국회의원 재·보궐 선거가 주목받고 있다. 일각에서는 지방선거에 출마하는 민주당 의원들이 보궐 선거를 열지 않기 위해 의원직 사퇴 시기를 늦출 수 있다는 가능성을 제기하지만, 민주당은 “절대 그럴 일은 없다”고 일축했다.

민주당 정청래 대표는 17일 서울역 인근 노숙자 보금자리인 ‘만나샘’에서 배식 봉사활동을 한 뒤 기자들과 만나 “의원 사퇴 시한을 넘겨 보선을 1년 늦게 하려는 것 아니냐는 의심이 있는 것 같은데, 절대 그럴 일은 없다”고 밝혔다. 정 대표는 “그런 꼼수를 쓰지 않겠다”며 “국회의원들은 사퇴하고 (보선) 공천을 하겠다”고 강조했다. 또 “1년간 (지역구를) 비워놓는다면 지역 유권자들이 용서하겠는가”라고도 했다.

더불어민주당 정청래 대표가 17일 서울 용산구 사회복지기관인 '만나샘'을 방문해 배식 봉사를 한 뒤 취재진 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

공직선거법에 따르면 국회의원이 광역단체장 선거에 출마할 때는 선거일 30일 전에 국회의원직을 사퇴해야 한다. 6·3 지방선거 출마자는 다음달 4일까지 의원직을 사퇴해야 하는데, 사직서 처리 등 절차를 고려해 이달 30일까지 사퇴해 선거관리위원회에 통보하게 돼 있다. 이 기한을 넘겨 사퇴한다면, 해당 국회의원의 지역구는 1년 동안 공석이 됐다가 내년 4월 보궐 선거를 치르게 된다. 정 대표는 이처럼 지역구가 공석으로 남을 가능성에 선을 그은 것이다.

민주당 부산시장 후보로 선출된 전재수 의원도 기한 내 의원직을 사퇴하겠다고 밝혔다. 전 의원은 SBS라디오에서 “1년 동안 국회의원 자리를 비워두는 것은 저를 키워주신 주민들에 대한 예의가 아니다. 정치 소신과도 안 맞다”며 “4월30일 전에 사퇴할 것”이라고 말했다.

전 의원은 “정무적 판단을 통해 이번 선거에서는 (북갑) 보궐 선거를 안 하는 게 맞겠다고 당은 판단할 수 있을지 몰라도 정치인 전재수에게 정치 소신도 있고, 지역 주민에 대한 도리도 있다”고 강조했다. 전 의원의 지역구인 부산 북갑은 2024년 총선에서 부산 선거구 중 유일하게 민주당이 승리한 곳이다.

전 의원은 국민의힘 한동훈 전 대표가 부산 북갑 보궐 선거에 출마하겠다고 밝힌 것과 관련 “우리 북구 주민은 대단히 현명한 분들이다. 지난 총선에서 보여주신 현명함이 이번 선거에서도 그대로 드러날 것”이라고 견제구를 날렸다. 민주당 후보로 하정우 청와대 인공지능(AI) 수석 차출론이 나오는 가운데 전 의원은 “하 수석 본인 스스로 결단해야 할 문제”라며 “대통령께서 나가라고 한다고 나갈 것도 아니고, 나가지 말라고 한다고 안 나갈 것도 아닐 것”이라고 했다.

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