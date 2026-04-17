대장동 국조특위 이은 수사검사 자살 시도…검찰 내부서 지휘부 책임론 분출

대장동 수사 검사의 극단적 시도가 알려지면서 검찰 내부에서 정치권과 지휘부를 향한 비판 목소리가 나오고 있다.

서울 서초구 대검찰청 모습. 연합뉴스

공봉숙 서울고검 검사는 17일 검찰 내부망 이프로스에 글을 올려 “보는 동료들이 이렇게 억울한 심정인데 직접 당하는 검사들은 오죽할까”라고 성토했다. 그는 더불어민주당이 주도한 국회의 ‘조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사’에 대해 “대북송금 사건이건 대장동 사건이건 ‘조작기소’, ‘진술회유’가 밝혀진 게 뭐가 있나”라며 “범죄자들과 변호인들의 선동적인, 수도 없이 변하는 주장들 외에 뭐가 있나”라고 비판했다.

서민석 변호사가 진술회유의 증거라고 주장하며 공개한 박상용 검사 통화 녹취에 대해선 “공천 하나 받아보겠다고 살라미식으로 잘라서 내어놓는 녹취록”이라며 “잘못이 있으면 징계를 하면 되는 것이지 확정된 사건, 재판 중인 사건에 영향을 미치기 위해 반헌법적인 국정조사를 하고 뜬금없이 특검 도입을 주장한다”고 지적했다.

구자현 검찰총장 직무대행(대검찰청 차장)과 지휘부를 향한 책임론도 제기했다. 공 검사는 “검사들이 억울한 피해를 입으면 ‘위헌적 국정조사와 괴롭힘을 중단하라’고 하라”며 “법무부에서 시키는 일이라고 덥석 감찰하고 직무정지 요청하고 특검에 사건 보내는 일만 하려면 대검이나 총장이 왜 필요한가”라고 반문했다.

다른 검사들도 댓글을 통해 “위헌위법한 국정조사가 시작될 무렵 게시판에 검사들이 출석요구에 응할 것인지 어떻게 대비할 것인지 지휘를 해 달라는 글이 올라왔다”며 “이 사태는 구 차장과 지휘부의 무책임한 침묵이 만들어 낸 참사”라고 비판했다.

앞서 대장동 2기 수사팀에서 남씨 등을 수사한 이모 검사는 10일 ‘윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사’ 증인으로 출석하라는 연락을 받고 극단적 시도를 해 입원 치료 중인 것으로 전해졌다.

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