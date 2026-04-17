민주당 천안시장 경선 ‘문자·카톡·SNS 총동원’ 화력전 [6·3의 선택]

더불어민주당 천안시장 후보 선출을 위한 3일간의 2라운드 경쟁이 17일부터 시작됐다.

역대 최대인 8명의 예비후보 가운데 1차 경선을 통과한 구본영·이규희·장기수·한태선 후보는 경선 돌입과 동시에 휴대전화 문자메시지, 카카오톡 단체방, 페이스북·인스타그램 등 SNS를 총동원해 지지 호소에 나섰다.

더불어민주당 천안시장 후보 선출 2라운에 진출한 4명의 후보들이 15일 합동토론회에서 날선 공방을 펼쳤다. 왼쪽부터 한태선·구본영·이규희·장기수 후보

후보 본인의 직접 호소뿐 아니라 지지자들의 ‘지인 설득전’도 동시에 펼쳐지며 경쟁은 한층 달아오른 분위기다. 이 과정에서 일부 지지자들 사이에서는 상호 비방과 공격성 발언이 위험 수위를 오가는 과열 양상도 나타나고 있다.

비공개 공간을 중심으로 상대 후보를 겨냥한 네거티브와 왜곡 정보까지 확산되면서, 이를 지켜보는 일반 시민들의 피로감도 커지고 있다는 지적이 나온다.

◇2라운드 최대 변수는 민심, 당원 50%+여론조사 50%

1차 경선이 권리당원 100% 방식으로 치러져 조직력과 당내 기반이 성적을 좌우했다면, 2차 경선은 시민 여론조사 50%가 반영되면서 판세가 크게 요동칠 가능성이 커졌다.

당심에서 형성된 1차 판세를 민심이 얼마나 흔들 수 있느냐가 이번 경선의 핵심 변수로 보인다. 특히 다자 구도 특성상 표가 분산될 경우 과반 득표자가 나오지 않을 가능성도 제기되면서, 결선투표까지 염두에 둔 전략 경쟁도 본격화되는 모습이다.

더불어민주당 천안시장 2차 경선을 벌이고 있는 4명의 주자들이 15일 천안시 서북구 신불당아트센터에서 가진 합동토론회. 왼쪽부터 한태선·구본영·이규희·장기수 후보

◇교통 공약 4인 4색, 하늘전철 vs AI자율주행 vs 도로 확충 vs대중교통 카드

경선은 단순 인물 경쟁을 넘어 정책 프레임 경쟁으로 확장되고 있다. 그 중심은 교통 공약이다.

구본영 후보는 외곽순환도로와 제2외곽순환도로, 교차로 입체화 등 도로 인프라 확충을 내세우며 현실성과 실행력을 강조했다.

이규희 후보는 도심 순환형 ‘현수식 하늘전철’과 번영로 도심 고속도로 시범 운영을 제안하며 가장 강한 변화의 메시지를 던졌다.

장기수 후보는 AI 자율주행 버스와 무인·무임·무탄소 교통체계 도입을 통해 미래형 교통 시스템 구축을 강조했다.

한태선 후보는 천안형 대중교통 카드 도입을 통해 시민 체감 편의 개선에 초점을 맞췄다.

같은 교통 문제를 두고도 ‘도로 확충–신교통 도입–기술 혁신–이용 체계 개선’으로 해법이 갈리면서 후보별 정책 색깔이 뚜렷해졌다는 평가다.

◇정책 넘어 ‘검증 국면, 승부는 결국 확장성

교통과 산업 정책을 둘러싼 경쟁은 점차 공약의 실현 가능성과 도덕성 검증으로 확장되는 흐름이다.

정책 경쟁으로 시작했지만 결국 누가 더 신뢰 가능한 후보인지 가르는 검증 국면으로 넘어간 분위기다.

당심과 민심이 절반씩 반영되는 구조상, 최종 승부는 정책 선명성뿐 아니라 중도 확장성과 리스크 관리 능력에서 갈릴 가능성이 크다는 전망이다.

이번 2차 경선은 17일부터 19일까지 진행되며, 과반 득표자가 없을 경우 28일부터 30일까지 상위 2명을 대상으로 결선투표가 실시된다. 토론회 이후 표심이 어떻게 움직일지 주목된다.

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