李 대통령 “공직자 행동에 국민 삶·국가 운명 달려… 일선 공직자들도 최선 다해주길”

이재명 대통령이 17일 열린 공공·유관기관 업무보고에서 “공직자들이 어떻게 행동하느냐에 따라 국가의 운명이 바뀌는 것”이라며 “일선 공직자들조차 국가의 운명과 국민의 삶에 치명적인 영향을 미친다는 마음가짐으로 최선을 다해주길 바란다”고 당부했다.

이재명 대통령이 17일 청와대 영빈관에서 열린 공공기관 및 유관기관 업무보고에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 이날 청와대 영빈관에서 열린 공공기관 및 유관기관 업무보고 모두발언에서 “자주 말씀드리는 거지만 공직자들의 본연의 역할은 국민이 맡긴 일을 대신하는 것”이라며 “공직자들이 가지고 있는 권한이나 예산·업무라고 하는 게 모두 다 국민들로부터 온 것”이라고 강조했다. 이어 이 대통령은 “국가 공무원들의 1시간은 5200만 시간의 가치가 있다는 말씀을 자주 드리는데, 물론 지위가 높고 역할이 클수록 그 영향은 더 크겠지만 미관말직이라고 할지라도 국가의 일을 대신한다는 점에서는 다를 바가 없다”라면서 “사람들의 생사가, 또는 더 나은 삶을 살게 될지 악화된 삶을 살게 될지, 희망 있는 사회가 될 것인지 절망적인 사회가 될 것인지가 다 결국 공직자들의 손에 달려있다”고 말했다.

이날 업무보고는 ‘국민을 위한 봉사, 미래를 위한 혁신’이라는 슬로건 아래 열렸다. 지난해 12월 처음 생중계로 진행됐던 부처 업무보고에서 빠졌던 36개 공공기관과 66개 부처 유관기관 등을 비롯한 102개 기관을 대상으로 진행됐다. 경제·인문사회연구회(NRC) 이한주 이사장과 26개 소속 연구기관 기관장, 국가과학기술연구회(NST) 김영식 이사장과 19개 소속 연구기관 기관장을 비롯한 47개 정부출연연구기관이 참석했고 44개 부처 유관기관 기관장과 올해 새롭게 지정된 11개 공공기관 기관장 등도 참석했다.

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