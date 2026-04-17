與, 울산 남갑에 전태진 변호사… 6·3 보궐 1호 인재영입 [6·3의 선택]

더불어민주당이 ‘영입인재 1호’로 전태진 변호사(55)를 발탁했다고 밝혔다. 전 변호사는 민주당 울산시장 선거 후보로 선출된 김상욱 의원이 의원직을 사퇴하면서 치러지는 울산 남갑 보궐선거에 출마할 예정이다.

민주당 정청래 대표는 17일 국회에서 인재영입식을 열고 이같이 발표했다. 정 대표는 “울산에는 낡은 지역주의 구도를 깨고 젊은 세대로 교체하고 새로운 바람, 파란 바람을 일으킬 인물이 필요하다”며 “그 물결에 전 변호사가 합류하게 될 것”이라고 말했다.

더불어민주당 정청래 대표가 17일 국회에서 열린 1차 인재영입식에서 전태진 변호사에게 당 점퍼를 입혀주고 있다. 전 변호사는 김상욱 의원의 울산시장 선거 출마로 오는 6월 치러지는 울산 남갑 국회의원 보궐선거에 더불어민주당 후보로 출마할 예정이다. 연합뉴스

전 변호사는 울산 학성고를 거쳐 서울대 정치학과를 졸업했다. 사법연수원 33기로, 법무법인 정세에서 변호사 생활을 시작해 현재 법무법인 동헌 대표 변호사로 재직 중이다. 전 변호사는 대통령비서실을 비롯해 방송통신위원회, 산업자원부, 국토부, 환경부, 경찰청 등 국가 주요 기관의 법률 자문과 소송을 맡아왔다. 지금은 문화체육관광부, 국가유산청 등 공공기관의 자문을 맡고 있다.

◆전태진 “울산의 아들…혁신 이끌 것”

전 변호사는 자신을 “울산에서 태어나, 초·중·고등학교를 모두 울산에서 다닌 울산의 아들”이라고 소개했다. 이어 “울산은 산업의 위기, 지방의 위기를 겪고 있다”며 “4차 산업혁명, 인공지능(AI) 시대에 맞는 산업의 구조개편, 도시의 재생과 리모델링이 필요한 상황이다. 이를 위해서는 중앙정부와의 협력과 적극적 지원이 필수적”이라고 말했다.

전 변호사는 “지금 울산에 필요한 것은 낡은 지역감정을 부추기는 정치인이 아니라, 정부와 사사건건 대립하고 갈등하는 싸움꾼이 아니라, 정부와 협력하여 울산에 도움이 되는 정책을 만들고 지원을 이끌어내는, 그래서 실질적으로 울산에 도움이 되고 울산시민들의 삶을 개선시킬 수 있는 능력 있는 일꾼”이라고 강조했다. 그러면서 “울산의 아들인 저부터 앞장서서 낡은 지역주의의 틀을 깨고, 울산의 정치를 바꾸는 노력을 시작하겠다. 대한민국 산업수도 울산에서 새로운 시대에 걸맞는 변화와 혁신을 이끌어 내겠다”고 했다.

더불어민주당 6.3 지방선거 인재영입 1호 전태진 변호사가 17일 서울 여의도 국회에서 열린 제1차 인재영입식에서 인사말을 하고 있다. 민주당은 6·3 지방선거와 함께 치러지는 재보궐선거의 1호 영입인재로 전태진 변호사를 영입했다. 전 변호사는 당 울산시장 예비후보로 출마하는 김상욱 의원의 지역구인 울산 남갑에 나설 전망이다. 뉴스1

정청래 더불어민주당 대표가 17일 서울 여의도 국회에서 열린 제1차 인재영입식에서 전태진 변호사와 기념 촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 김태선 울산시당 위원장, 전 변호사, 정 대표, 김상욱 울산시장 예비후보. 민주당은 6·3 지방선거와 함께 치러지는 재보궐선거의 1호 영입인재로 전태진 변호사를 영입했다. 전 변호사는 당 울산시장 예비후보로 출마하는 김상욱 의원의 지역구인 울산 남갑에 나설 전망이다. 뉴스1

◆與 울산시장·울산 남갑 공략 본격화

울산 남갑은 민주당에 ‘험지’로 분류된다. 2004년 선거구가 새로 획정된 이래 보수계열 후보들이 전승한 지역이다. 김상욱 후보도 2024년 총선에서 국민의힘 소속으로 이곳에서 당선됐다. 전 변호사가 이번 보선에서 승리하면 울산 남갑에서 민주당이 거두는 첫 승리 기록이 된다.

민주당이 울산시장 후보자를 확정한 데 이어 보궐선거 후보자까지 공개한 만큼, 당 지도부 차원에서 울산 민심 잡기에 한층 힘을 실을 것으로 보인다. 정 대표는 18일 오전 울산 남구 자전거 대축전 현장과 신정시장을 방문할 계획이다.

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