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‘공급망 안정’ 국제연대 동참… 트럼프 달래기도 [美·이란 불안한 휴전]

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이강진·서필웅 기자

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韓, 英·佛 주도 호르무즈 회의 참석

종전 전제로 안전 통항 계획 논의
기뢰 제거함·호위 군함 파견 거론
70~80개국 초청… 이·이란은 제외

이재명 대통령이 영국·프랑스 주도로 17일 열릴 호르무즈해협 통항 관련 화상 정상회의 참석을 긍정적으로 검토하고 나선 건 무엇보다 호르무즈해협에서의 자유롭고 안전한 통항이 에너지 수급 등 국익에 중대한 사안인 점이 영향을 미쳤다. 중동에서의 원유 수급 비중이 높은 한국 입장에선 유사 입장국들과 통항 문제 해결을 위한 연대가 필요한 상황이다. 호르무즈해협 문제에 대응하기 위한 국제적인 움직임이 구체화하는 과정에서 이 대통령이 어떤 메시지를 내놓을지 주목된다.

16일 외신 보도를 종합하면 영국·프랑스를 중심으로 한 유럽 주요국은 광범위한 국가연합이 호르무즈해협의 원활한 항행을 뒷받침하는 방안을 구상하고 있다. 미국과 이스라엘, 이란은 포함되지 않는다.

이재명 대통령이 16일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에 입장하고 있다. 뉴시스
이재명 대통령이 16일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에 입장하고 있다. 뉴시스

이 계획의 목표는 △해협에 고립된 선박들을 위한 물류 체계 구축 △대규모 기뢰 제거 작전 전개 △호위함과 구축함을 동원한 정기적인 군사 호위 및 감시 등 3가지다. ‘영구적인 전투 중단’을 전제로 참여국들이 호르무즈해협에 기뢰 제거함과 기타 군함을 파견하는 방안이 거론된다.

이번 회의는 지난달 26일 프랑스 합참의장 주관으로 열린 세계 35개국 군 수장 화상회의, 지난 2일 영국 주도로 열린 40여개국 외무장관 화상회의 등의 연장선상에 있다. 한국도 이 회의에 참석한 바 있다.

청와대 고위관계자는 “그동안 프랑스가 먼저 (해협 통항 관련) 이니셔티브를 취해서 군 관련 회의들이 여러 차례 있었고, 영국이 주도하는 회의도 있었는데 두 움직임이 합쳐지기 시작한 것이 이번 회의”라며 “프랑스가 생각했던 군사 파트를 포함하는 움직임과 영국이 이야기했던 외교 파트를 포함한 움직임들이 합쳐지고, (참여국) 숫자가 늘어났으므로 이를 통해 국제적인 움직임들이 구체화될 수 있다”고 했다. 이번 화상회의에는 70∼80개 국가가 초청된 것으로 전해졌다.

이번 회의에선 도널드 트럼프 미 대통령의 군함 파견 요청에는 응하기 어렵지만, 중동 공급망 안정을 위해 역할이 필요하다는 판단을 할 것으로 보인다. 해협의 안전 항해를 확보해야 하는 건 이를 통해 석유·가스를 들여오는 유럽, 아시아 국가들이라고 거듭 주장하며 서운함을 나타낸 트럼프 대통령 달래기의 일환이라는 평가도 나온다.


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