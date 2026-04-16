장동혁 “訪美 성과 있다”지만… 국힘 공천 잡음 심화

6·3 지방선거를 50여일 앞두고 미국을 방문 중인 국민의힘 장동혁 대표를 향한 당내 비판 여론이 확산하고 있다. 장 대표는 백악관 국가안보회의(NSC)와 미 국무부 관계자 등을 만나는 등 일정 부분 성과가 있었다고 밝혔지만, 구체적인 내용에 대해서는 보안상의 이유를 들어 공개하지 않았다. 장 대표가 자리를 비운 사이 한동훈 전 대표가 출마를 예고한 부산 북구갑 보궐선거 공천을 둘러싸고 당내는 연일 잡음이 끊이지 않고 있다.



장 대표는 15일(현지시간) 워싱턴에서 한국 특파원들과 기자간담회를 열고 “NSC와 미 국무부에 가서 안보 문제나 미국과 경제 협력 문제 등에 대해서 깊이 있는 대화를 나눴다”며 이같이 밝혔다. 장 대표는 지난 11일 출국해 5박7일 일정으로 미국 워싱턴을 방문 중이다. 6·3 지방선거를 둘러싼 위기감이 고조되는 상황에서 당 대표가 돌연 미국 일정에 나서자 당 안팎에서는 비판의 목소리가 커지고 있다.

미국을 방문 중인 국민의힘 장동혁 대표(오른쪽)가 15일(현지시간) 워싱턴의 한 식당에서 특파원 간담회를 하며 방미 일정에 대해 얘기하고 있다. 왼쪽은 국민의힘 김대식 의원. 워싱턴=뉴시스

이에 대해 장 대표는 “지금 당내 상황과 당대표 역할에 대해서 지방선거 앞두고 어떤 것이 중요한지에 대해서 생각이 다를 수 있다”며 “다른 부분이 있다면 만나서 설명 드리고 미국서 어떤 일이 있었는지 어떤 성과가 있었는지 대해선 개별적으로나 함께 이야기할 수 있는 시간을 마련할 것”이라고 부연했다.



장 대표의 미국행을 두고 당 안팎에서는 ‘국면 전환’과 함께 공천 갈등으로부터 ‘거리 두기’라는 해석이 나온다. 내부 문제에 쏠린 시선을 중동 사태와 환율·물가 등 거시적 이슈로 돌려 대여 투쟁 국면으로 전환하고, 공천 수습은 박덕흠 공천관리위원회 체제에 맡겨 개입 의혹을 줄이려는 의도라는 분석이다.



다만 당내 상황은 여전히 어수선하다. 한 전 대표가 나선 부산 북갑 공천 논란이 이어지는 가운데, 당 중진 안철수 의원은 “누가 되더라도 먼저 우리 당 후보를 정해 최선을 다해 지원하는 것이 순서”라며 “현장에서 뛰는 후보를 투명인간 취급하는 게 공당이 할 일인지 의문”이라고 비판했다. 장 대표는 부산 북갑 무공천론에 대해 “의견은 참고하겠다”면서도 “제1야당으로서 후보를 내는 것은 당연한 역할이자 책무”라며 선을 그었다.

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