전국 조합장 96% “중앙회장 직선제 반대”

전국 농·축협 조합장 10명 중 9명은 농협중앙회장에 대한 전체 조합원 직선제 도입 등 당정이 추진하는 농협개혁안 주요 내용에 반대한다는 설문조사 결과가 나왔다.

서울 중구 농협중앙회 본부 모습. 연합뉴스

16일 농협중앙회가 전국 농·축협 조합장 1108명을 대상으로 지난 9~10일 실시한 온라인 설문조사 결과에 따르면, 응답자 871명 중 96.1%는 중앙회장에 대한 조합원 직선제 도입을 반대했다. ‘농림축산식품부 직접 감독권 확대’와 ‘농협 감사위원회 외부 독립기구 설치’에 대해서도 각각 96.8%, 96.4%가 반대 의사를 밝혔다.

이번 조사 결과에 대해 중앙회는 “농협 조직이 관료주의적 감독과 규제에 묶여 본연의 전문성과 유연성을 잃게 될 것이라는 현장의 위기감이 반영된 결과”라고 분석했다.



정부와 여당은 이달 1일 ‘농업협동조합 개혁방안’을 발표하고 농식품부 감독권 확대와 중앙회장 직선제 도입, 외부 감사독립기구 설치 등을 핵심으로 한 ‘농협법 개정안’을 추진 중이다. 개정안 시행 시 농협이 연간 수백억원 규모의 추가 비용을 부담해야 하는데, 이는 농업인 지원 사업 축소로 이어질 수 있다는 우려도 제기됐다. 농협 관계자는“이번 설문 결과는 개정안이 현장의 목소리를 반영해 전면적으로 재검토될 필요가 있음을 보여준다”며 “지속 가능한 농업과 농협의 발전을 위해 공청회 등 현장과 충분한 소통을 거친 합리적 대안 마련이 필요하다”고 말했다.

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