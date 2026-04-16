중복상장 원칙적 금지… 기업들 전략 수정 불가피

금융당국이 일명 ‘쪼개기 상장’으로 불리는 중복상장에 대한 잣대를 강화한다. 금융당국은 소수에만 이익이 집중되는 중복상장은 규제하고 전체 주주에게 공정한 중복상장은 분리해서 엄격히 상장심사를 할 예정이다. 이에 SK에코플랜트·HD현대로보틱스 등 자회사 상장을 준비하던 주요 기업들의 전략 수정이 불가피할 것으로 보인다.



금융위원회와 한국거래소는 16일 서울 여의도 한국거래소에서 ‘중복상장 제도개선’ 공개세미나를 열고 상장회사협의회·학계·금융투자업계 등 여러 전문가들의 의견을 수렴했다.

이억원 금융위원장이 16일 서울 여의도 한국거래소에서 열린 중복상장 제도개선 의견수렴을 위한 공개 세미나에서 축사하고 있다. 연합뉴스

중복상장은 모회사와 자회사가 동시에 주식시장에 상장해 같은 기업의 가치가 두 번 계산되는 ‘더블 카운팅’으로 모회사 가치가 하락하는 주주가치훼손 사례를 말한다. 세미나 발표를 맡은 나현승 고려대 경영학과 교수에 따르면 자회사가 상장한 뒤 6개월 후 모회사 주가는 평균 10.81% 하락한 것으로 나타났다.



이에 금융위·거래소는 중복상장 제도개선 방안을 내놓고 중복상장을 원칙적으로 금지하기로 했다. 임흥택 거래소 유가증권시장본부 상무는 “예외적으로 자회사가 상장하면 모회사 이사회에 주주 충실의무를 부여해 주주영향 평가·주주보호 방안 마련 등을 의무화하겠다”고 밝혔다.



물적분할·인적분할, 신설회사 설립 또는 인수한 자회사의 상장 모두 중복상장 심사 대상이 된다. 심사기준도 △영업 독립성 △경영 독립성 △투자자 보호 등을 종합적으로 보고 이 중 하나라도 충족하지 못하면 중복상장을 승인하지 않을 예정이다.



따라서 중복상장 추진을 계획 중이던 SK 자회사 SK에코플랜트, HD현대 자회사 HD현대로보틱스 등은 지배구조 전략 수정이 불가피할 것으로 보인다. 앞서 증손회사 LS에식스솔루션즈의 상장을 추진 중이던 LS는 상장계획을 철회하기도 했다.



토론회에 참석한 이창환 얼라인파트너스자산운용 대표는 “일본의 히타치는 22개 상장 자회사가 있었지만 일본 정부의 밸류업 추진 이후 중복상장을 전부 해소했다”고 말했다. 다만 김춘 상장회사협의회 본부장은 “중복상장을 금지하면 자본조달 효율성이 떨어지고 이사의 충실의무에 중복상장 금지까지 이중 규제 부담이 있다”며 반대 의견을 내기도 했다.



고영호 금융위 자본시장과장은 “중복상장 원칙금지도 주주가치 중심을 어떻게 확산시켜 나갈 것인가가 핵심인데 회사마다 상황이 다르고 주주가치를 보호하는 방안에는 하나의 정답만 있다고 생각하지 않는다”며 “기업이 먼저 이를 고민해야 할 것”이라고 말했다. 금융위·거래소는 4월 중 거래소 규정안을 마련, 개정예고를 실시한 뒤 이르면 7월부터 바뀐 제도를 시행할 예정이다.

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