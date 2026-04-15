진상규명·재발방지책 ‘지지부진’… 피해자 아픔만 키워 [심층기획-세월호 참사 12주기]

전문가들은 참사 때마다 반복되는 불공정한 조사와 단기적인 지원 등 국가 중심의 행정 편의적 대응이 오히려 사회적 비용을 키우고 있다고 진단한다. 참사 피해자 지원을 체계화하는 생명안전기본법 제정이 필요하단 목소리가 나오는 것도 이런 이유에서다.



지난 21대 국회에서 처음 발의된 생명안전기본법은 안전 관련 원칙과 국가의 책무, 안전기준, 안전약자 보호 등을 규정했다. 국회입법조사처는 관련 보고서에서 법안의 주요 목적을 ‘독립적 사고 조사 체계 구축’, ‘피해자 권리 보장 및 참여’, ‘안전 약자 보호 및 공동체 회복’, ‘위험에 대한 알권리 강화’ 등을 꼽았다.

서울 중구 숭례문 인근에서 열린 4·16 세월호 참사 12주기 기억·약속 시민대회에서 한 시민이 어깨에 나비 모양 종이를 달고 추모 메시지가 적힌 리본을 살펴보고 있다. 연합뉴스

특히 독립된 조사기구 설치 근거를 마련해 ‘셀프 조사’라는 한계를 극복하고 사고 원인 규명에 대한 사회적 신뢰를 회복해 재발 방지 대책을 이행하도록 한다고 봤다. 보고서는 현재 재난 및 안전관리 기본법이 있지만, 재난 관리의 목표를 ‘현장 수습’이라는 국가 중심의 행정 관리에 치우쳐져 있다고 지적했다. 22대 국회에선 지난해 3월 더불어민주당 박주민 의원 등이 발의한 생명안전기본법이 국회 행정안전위원회 법안심사소위원회에 계류 중이다.



전문가들은 진상규명과 책임자 처벌과 같은 피해자들의 기본 요구가 실현되지 않아 피해자들의 질병이 만성화됐다고 지적했다. 2014년부터 세월호 참사 트라우마 지원을 해 온 김현수 안산마음건강센터 센터장은 “재난 발생 시 진상규명이 제대로 안 되고 처벌이 미온적인데다가 사회적 논쟁을 반복하면서 피해자들이 평생 투쟁으로 진실과 처벌을 요구하는 상황이 반복되고 있다”고 설명했다.



특별법을 만들어 지원하는 현재 체계에서는 참사로 인한 신체적·정식적 질병 및 부상, 후유증 등에 드는 의료비 지원이 3년 후 종료된다.



이나빈 한국트라우마연구교육원 부원장은 “미국은 9·11 테러 후 약 3∼4년 주기로 20년 이상 피해자를 대상으로 설문조사를 수행한다”며 “데이터를 기반으로 한 생애 주기적 관리 체계를 구축해 참사 직후와 10년 후, 20년 후 등 시점별로 유가족의 필요에 맞춘 실질적 지원을 제공해야 한다”고 제언했다.

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