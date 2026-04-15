인천경제청, 첨단 자동화 장비·부품 애니모션텍 송도에 신사옥

인천경제자유구역 송도국제도시에 첨단 자동화 장비·부품의 생산 및 연구개발이 본격화한다. 인천경제청은 애니모션텍㈜이 송도 지식정보산업단지 내 신사옥을 준공했다고 15일 밝혔다.

애니모션텍은 반도체·FPCB(연성회로기판)·디스플레이 장비에 적용되는 레이저 가공 장비 및 모션제어 부품을 전문적으로 만드는 기업이다. 2007년 설립 이후 지속적인 기술개발을 통해 국내 자동화 장비산업 경쟁력 강화에 기여해왔다.

신사옥은 부지 5414㎡ 규모에 미국 에어로텍(Aerotech)의 외국인 직접투자(FDI) 형태로 추진됐다. 관련 생산시설과 함께 연구개발 기능을 갖춘 복합 거점으로 구축됐다. 향후 레이저 가공 및 고정밀 모션제어 기술 분야의 기술 고도화로 첨단 자동화 경쟁력 제고에 기여할 전망이다다.

윤백진 인천경제청 차장은 “애니모션텍의 송도 투자와 이번 준공은 인천이 첨단 제조·장비 산업의 핵심 거점으로 도약하는 데 중요한 의미를 가진다”며 “글로벌 기업들이 안정적으로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

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