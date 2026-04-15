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SK인텔릭스, ‘SK매직’ 정수기 광고모델로 변우석 발탁

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김동환 기자 kimcharr@segye.com

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오는 18일 신규 광고 공개

배우 변우석을 헬스 플랫폼 브랜드 ‘SK매직’의 새로운 정수기 광고모델로 기용한 SK인텔릭스가 신규 광고를 공개한다고 15일 밝혔다.

 

배우 변우석을 헬스 플랫폼 브랜드 ‘SK매직’의 새로운 정수기 광고모델로 기용한 SK인텔릭스가 신규 광고를 공개한다고 15일 밝혔다. SK인텔릭스 제공
배우 변우석을 헬스 플랫폼 브랜드 ‘SK매직’의 새로운 정수기 광고모델로 기용한 SK인텔릭스가 신규 광고를 공개한다고 15일 밝혔다. SK인텔릭스 제공

 

SK인텔릭스는 변우석 모델 기용으로 브랜드 인지도와 선호도를 높이고, 렌탈 시장 내 본원적 경쟁력을 강화할 계획이다. 이를 통해 프리미엄 브랜드 이미지를 공고히 하고 핵심 사업 경쟁력을 소비자에게 직관적으로 전달한다는 방침이다.

 

오는 20일 신개념 미네랄 정수기 ‘투워터’를 시작으로 얼음정수기 ‘MEGA ICE’ 등 신제품이 잇따라 출시됨에 따라 탑 모델 변우석의 고급스러운 이미지를 통해 프리미엄 브랜드 이미지를 극대화하는 한편, 제품 인지도와 선호도를 단기간 내 끌어올린다는 계획이다.

 

변우석이 모델로 등장하는 광고는 오는 18일부터 TV와 유튜브, 사회관계망서비스(SNS) 등에서 순차 공개된다.

 

SK인텔릭스 관계자는 “앞으로도 차별화된 제품 경쟁력과 혁신적인 기술력을 바탕으로 렌탈 시장 내 리더십을 지속적으로 강화하겠다”고 말했다.


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