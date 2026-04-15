한화오션, 캐나다 최대 조선소-캐나다 주정부 협력 확대 논의

한화오션이 캐나다 노바스코샤 주정부와 캐나다 최대 규모 조선소인 어빙조선소(Irving Shipbuilding)와의 협력 확대를 위한 논의를 본격화했다.

한화오션은 김희철 한화오션 대표가 최근 캐나다 핼리팩스를 방문해 팀 휴스턴(Tim Houston) 노바스코샤 주총리 등 주정부 관계자들과 만나 방산·산업 협력 방안을 논의했다고 15일 밝혔다.

김희철 한화오션 대표(왼쪽 네 번째), 캐나다 노바스코샤주 팀 휴스톤 주총리(왼쪽 세 번째) 등 양국 관계자들이 면담을 마친 뒤 기념 촬영을 하고 있다. 한화오션 제공

이번 면담에서 캐나다의 국방 현대화 기조에 맞춰 △방산 대비태세 강화 △유지·보수·정비(MRO) 역량 확보 △현지 인력 양성 △산업 기반 구축 등 주요 현안에 대한 의견을 교환했다.

한화오션은 캐나다 잠수함 사업(CPSP)과 관련해 장기적인 산업 참여 및 유지운용 전략을 공유하고, 캐나다 내 산업 기여 확대에 대한 의지를 밝혔다.

노바스코샤는 함정 건조 및 장기 MRO에 적합한 산업 기반을 갖춘 지역으로, 항공우주‧해상풍력‧인공지능 등 첨단 산업 분야에서도 경쟁력을 보유하고 있다.

최근 ‘Team Canada’ 대한민국 무역사절단 방한을 계기로 한화오션과 현지 기업 간 협력도 확대되고 있다.

한화오션은 캐나다 주요기업들과의 협약을 통해 캐나다 기업들을 글로벌 잠수함 공급망에 연계시킨다는 계획이다.

김희철 대표는 이어 어빙조선소 더크 레스코(Dirk Lesko) 사장과 면담하고, 캐나다 해군의 자주적 잠수함 역량 확보를 위한 협력 가능성을 논의했다.

특히 한화와 어빙조선소 간 협력을 통해 △지속 가능한 고용 창출 △숙련 인력 육성 △안정적인 공급망 형성 △중소기업 참여 확대 △캐나다 정부가 중시하는 국내 산업 생태계 강화를 통해 캐나다 주도의 장기적 잠수함 유지보수 산업 기반 구축의 중요성에 공감했다.

어빙조선소는 북극 및 연안 경비함, 핼리팩스급 호위함 MRO, 차세대 이지스 시스템을 탑재한 리버급 구축함 사업 등 캐나다가 추진 중인 주요 해군 사업을 동시에 수행하고 있는 캐나다 최대 규모 조선소다.

특히 캐나다 국가조선전략(NSS) 하에서 군함 건조 및 유지운용 경험과 광범위한 국내 공급망을 확보하고 있다.

한화오션은 잠수함을 포함한 해군 함정의 설계·건조·유지 등 전 주기 역량을 보유한 종합 조선해양 방산 기업이다.

양사의 협력은 한화오션의 세계 최고 수준의 설계·건조 기술력과 어빙조선소의 현지 생산·공급망 역량을 결합함으로써, 캐나다 잠수함 사업에 필요한 안정적인 유지운용 체계와 산업 기반을 동시에 확보하는 데 기여할 수 있을 것으로 기대된다.

김희철 대표는 “캐나다 잠수함 사업 수주 과정에서 신속한 전력화, 안정적인 MRO 체계 구축, 캐나다 주도의 산업 기반 강화, 그리고 장기적인 기술 이전 및 일자리 창출이 핵심적인 평가 요소로 작용하고 있다”며 “캐나다 산업계 및 정부와의 긴밀한 협력을 통해 이러한 요구에 부합하는 캐나다 중심의 지속 가능한 잠수함 운용 생태계를 구축하고, 경쟁력을 지속적으로 강화해 나가겠다”고 말했다.

한화오션은 최근 캐나다 최대 건설기업인 PCL과 전략적 협약을 체결하는 등 캐나다 잠수함 사업 수주를 위해 현지 기업들과 협력 기반을 확대하고 있다.

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