이정후, 사흘 만에 다시 멀티히트…타율 0.207

미국프로야구 메이저리그(MLB) 샌프란시스코 자이언츠 이정후가 잠시 주춤했던 방망이를 다시 제대로 돌렸다.

이정후는 15일 미국 오하이오주 신시내티 그레이트아메리칸볼파크에서 열린 2026 MLB 신시내티 레즈와 원정 경기에서 6번 타자 우익수로 선발 출전해 4타수 2안타를 때렸다. 이정후의 시즌 네 번째 멀티 히트로 최근 4경기에서 3번의 멀티 히트를 치며 타격감을 끌어 올리면서 시즌 타율을 0.207(58타수 12안타)로 만들었다.

이정후는 2회초 1사에 나선 첫 타석에서 신시내티 선발 우완 브래디 싱어의 싱커를 밀어 때려 좌전 안타로 출루했다. 0-1로 뒤진 4회초 2사에서는 싱어의 싱커를 또 한 번 공략해 우익수 키를 넘기는 2루타를 날렸다. 6회초에는 잘 맞은 타구가 투수 발을 맞고 굴절돼 1루 땅볼로 잡혔으며 9회초엔 우익수 뜬공으로 물러났다.

이정후는 1-2로 뒤진 8회말엔 신시내티 맷 매클레인의 우측 파울 라인 쪽 타구를 끝까지 쫓아가 잡아내는 호수비도 펼쳤다. 하지만 샌프란시스코는 1-2로 져 3연패를 당했다.

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