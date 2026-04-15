"당근에서 샀다" 고등학생이 승용차 구매해 무면허 운전

부산의 고등학생이 중고 거래 플랫폼을 통해 승용차를 구매한 뒤 무면허 운전을 하다가 경찰에 덜미를 잡힌 사실이 뒤늦게 알려졌다.



15일 부산 금정경찰서에 따르면 지난달 7일 오전 3시 30분께 금정구 두구동에서 달리던 에쿠스 차량이 진로 변경을 하던 중 가로수를 들이받는 사고를 냈다.

부산금정경찰서. 연합뉴스TV 제공

경찰이 출동해 운전자를 확인한 결과 고등학생인 A군으로 파악됐다.



A군은 친구 3명과 함께 이날 차량을 번갈아 운전한 것으로 알려졌다.



과속을 하며 차선을 넘나들고, 부모님 차량이나 오토바이를 운전하는 일행들과 경주를 벌이기도 한 것으로 전해졌다.



이들이 운전한 차량은 중고 거래 플랫폼인 '당근마켓'에서 350만원을 주고 구매한 것으로 전해졌다.



중고 거래 플랫폼에서 신분증이나 면허 확인을 하지 않는다는 점을 노렸다.



차량 등록은 20대 지인의 명의를 빌려 한 것으로 전해졌다.



경찰 관계자는 "행위 전반에 관해 확인해야 할 부분이 많아서 조사를 진행하고 있다"면서 "구체적인 수사내용은 밝히기 어렵다"고 말했다.

<연합>

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