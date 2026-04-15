1분기 기업 자금조달 146조8000억원…채권 늘고 CD는 40% 급감

올해 1분기 기업들이 한국예탁결제원의 채권·양도성예금증서(CD) 전자등록시스템을 통해 조달한 자금 규모가 146조8000억원으로 집계됐다.

15일 예탁결제원에 따르면 1분기 채권과 CD의 전자등록발행 규모는 지난해 같은 기간(145조9000억원)보다 0.6% 증가했다. 다만 직전 분기인 지난해 4분기(168조3000억원)와 비교하면 12.8% 감소한 수치다.

사진=연합뉴스

자금 조달 수단별로는 증감세가 엇갈렸다. 채권의 등록발행 규모는 137조1000억원으로 전년 동기 대비 5.8% 늘어난 반면, CD는 9조7000억원이 발행돼 전년 대비 40.5% 급감했다. 직전 분기와 비교하면 채권과 CD 발행량 모두 각각 8.8%, 46.1% 줄었다.

종류별 발행 규모를 살펴보면 금융회사채와 일반회사채, 유동화전문회사(SPC)채를 포괄하는 회사채가 67조8000억원으로 가장 큰 파이를 차지했다. 이어 특수채 61조원, CD 9조7000억원, 국민주택채 3조6000억원, 지방공사채 3조1000억원, 지방채 1조6000억원 순으로 발행됐다.

전체 발행 규모에서 차지하는 비중은 공기업과 특수은행이 발행하는 특수채가 41.6%로 1위를 기록했다. 그 뒤를 이어 금융회사채(26.2%), 일반회사채(15.3%), CD(6.6%), SPC채(4.7%), 국민주택채(2.4%), 지방공사채(2.1%), 지방채(1.1%) 순으로 비중이 높았다.

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