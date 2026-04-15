AI 주도권 바뀌나... ‘전통 빅테크’ 지고 ‘인프라 기업’ 뜬다

14일 오전 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 코스피 지수 등이 나오고 있다. 뉴스1

미국 나스닥 지수가 올해 들어 제자리걸음을 반복하며 부진한 흐름을 보이고 있다. 하지만 국내 상장된 나스닥 액티브 상장지수펀드(ETF)는 20%가 넘는 고수익을 올리며 투자자들의 주목을 받는 중이다. 시장 수익률을 10배 이상 앞지르는 이례적인 성과다.

15일 코스콤 ETF 체크에 따르면 올해 초부터 지난 13일까지 ‘KoAct 미국나스닥성장기업액티브’ ETF의 수익률은 26.3%에 달했다. ‘TIME 미국나스닥100액티브’ ETF 역시 22.2%의 수익률을 기록했다. 같은 기간 나스닥 지수가 0.2% 하락하며 약세를 보인 것과 대조적이다.

◆ 지수 추종 패시브 압도... ‘전통 빅테크’ 비중 과감히 축소

단순히 지수를 따라가는 패시브 ETF들은 지수 부진의 직격탄을 맞았다. ‘KODEX 미국나스닥100’과 ‘RISE 미국나스닥100’의 수익률은 각각 1.95%에 그쳤다. ‘ACE 미국나스닥100’(1.93%)과 ‘TIGER 미국나스닥100’(1.91%)도 1%대 수익률에 머물렀다.

액티브 ETF가 이처럼 높은 성적을 낸 비결은 발 빠른 포트폴리오 교체에 있다. 이들 펀드는 과거 상승장을 주도했던 이른바 ‘M7’(매그니피선트 7) 비중을 대폭 줄였다.

실제로 ‘KoAct 미국나스닥성장기업액티브’는 1년 전 10.95%였던 테슬라 비중을 현재 0.51%까지 낮췄다. 한때 9.45%를 차지하던 알파벳(구글)은 포트폴리오에서 아예 제외했다. 인공지능(AI) 대장주로 꼽히던 엔비디아(7.96%→2.33%)와 팔란티어(12.14%→0.32%)의 비중도 칼같이 쳐냈다.

◆ ‘넥스트 성장주’가 빈자리 채워... AI 인프라 기업에 주목

빅테크가 빠진 자리는 새로운 AI 수혜주들이 채웠다. 메모리 전문 기업 샌디스크를 비롯해 네트워크 장비 기업 루멘텀, 반도체 설계 기업 ARM 등이 대표적이다.

이는 AI 에이전트 서비스가 본격화되면서 컴퓨팅 파워 수요가 이전보다 최대 30배까지 폭증했기 때문이다. 시장의 관심이 기존 빅테크에서 실제 인프라를 구축하는 기업으로 이동하면서 이들 ‘넥스트 성장주’의 실적 전망치가 대폭 상향된 것이 주가에 반영됐다.

반면 애플과 마이크로소프트 등 전통의 강자들은 오픈AI나 앤트로픽 같은 신생 기업에 기술 리더십을 내주며 주가가 주춤하고 있다. 시장의 시선이 변하는 길목을 액티브 전략으로 미리 선점한 셈이다.

◆ 변동성 장세 지속 전망... “차별화된 종목 선정 관건”

전문가들은 앞으로도 거시 경제의 불확실성이 큰 만큼, 유연한 대응이 가능한 액티브 전략이 유효할 것으로 보고 있다.

양희창 삼성액티브자산운용 매니저는 “트럼프발 관세 전쟁과 AI 거품론, 지정학적 리스크 등 변동성이 커지는 시기에는 차별화된 수익성이 기대되는 종목을 적극적으로 편입했다”고 밝혔다. 이어 “경기 방어 섹터로 빠르게 포트폴리오를 전환해 하락장에서도 견고한 수익성을 확보하고 지수 대비 초과 수익을 낼 수 있었다”고 설명했다.

투자업계 관계자는 오후 3시 20분쯤 “단순 지수 투자는 시장 정체기에 수익을 내기 어렵다”며 “변화하는 산업 트렌드에 맞춰 종목을 수시로 교체하는 액티브 상품의 강점이 당분간 지속될 것”이라고 전망했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지