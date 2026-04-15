유가·환율 뛰자 3월 수입물가 16%↑…28년여만에 최고 상승률

지난달 이란 전쟁 여파로 국제 유가와 원/달러 환율이 뛰면서 우리나라 수입 제품의 전반적 가격 수준(원화 환산 기준)도 28년여 만에 가장 큰 폭으로 치솟았다.



한국은행이 15일 발표한 수출입물가지수 통계에 따르면 3월 기준 수입물가지수(원화 기준 잠정치·2020년 수준 100)는 169.38로, 2월(145.88)보다 16.1% 올랐다.

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상승률은 1998년 1월(17.8%) 이후 28년 2개월 만에 가장 높다. 오름세는 작년 7월 이후 9개월째 이어졌다.



품목별로는 원재료 중 원유 등 광산품(44.2%), 중간재 중 석탄·석유제품(37.4%)과 화학제품(10.7%)이 수입 물가 상승을 주도했다. 세부 품목에서는 원유(88.5%)·나프타(46.1%)·제트유(67.1%) 등이 큰 폭으로 올랐다.



특히 원유 상승률의 경우 원화 기준 원유 품목 지수가 1985년 작성되기 시작한 이래 최고치를 기록했고, 계약통화 기준 상승률(83.3%)은 1차 오일쇼크(석유파동) 당시인 1974년 1월(98.3%) 이후 52년 2개월만에 가장 높았다.



이문희 한은 물가통계팀장은 "3월 유가와 환율이 올라 광산품, 석탄·석유제품을 중심으로 수입 물가가 크게 상승했다"고 설명했다.



실제로 두바이 유가(월평균·배럴당)는 2월 68.40달러에서 3월 128.52달러로 87.9% 뛰었다. 원/달러 환율(월평균) 역시 한 달 사이 1,449.32원에서 1,486.64원으로 2.6% 올랐다.



수입 물가 전망과 관련해서는 "4월 1일부터 13일까지 두바이유 평균 가격이 전월 평균보다 14.8% 하락했지만, 환율은 같은 기간 1.0% 상승했다"며 "미국·이란 협상의 불확실성이 매우 크고 당분간 원자재 공급 차질이 완전히 해소되기 어려운 점 등을 고려하면 4월 수입 물가 향방은 아직 예상하기 어렵다"고 답했다.



아울러 "국제유가의 급격한 상승으로 3월 수입 물가가 석유류 휘발유 등 석유류 중심으로 소비자물가에 영향을 준 것으로 보인다"며 "앞으로 (소비자물가 영향은) 중동전쟁이 어떻게 전개될지, 정부의 물가안정 대책의 효과 등 요인들에 따라 달라질 수 있다. 만약 전쟁이 장기화하면 고유가, 원재료 공급 차질 등이 경제 전반으로 확산해 소비자물가 상승 압력이 커질 가능성이 있다"고 덧붙였다.



3월 수출물가지수(원화 기준)도 전월(149.50)보다 16.3% 높은 173.86으로 집계됐다. 역시 9개월째 상승세일 뿐 아니라 1998년 1월(232.%) 이후 28년 2개월 만에 최고 상승률이다.



주로 석탄·석유제품(88.7%)과 화학제품(13.9%), 반도체를 포함한 컴퓨터전자광학기기(12.7%) 등이 수출 물가를 끌어올렸다.



세부 품목 중 특히 경유(120.7%)·제트유(93.5%)·에틸렌(85.8%)·D램(21.8%)·플래시메모리(28.2%) 등의 상승 폭이 컸다.



순상품교역조건지수(113.69)는 1년 전보다 22.8% 상승했다. 같은 기간 수출 가격(23.4%)이 수입 가격(0.5%)보다 더 크게 올랐기 때문이다.



순상품교역조건지수는 수출상품 한 단위 가격과 수입 상품 한 단위 가격의 비율로, 우리나라가 한 단위 수출로 얼마나 많은 양의 상품을 수입할 수 있는지 가늠할 수 있는 지표다.



이 팀장은 "교역조건지수를 산출할 때 수입 물가 지수는 통관 시점 기준으로 산출하는데, 원유나 석유제품은 수입 계약 후 실제 한국 세관 통관까지 1개월 정도 시차가 있어 3월의 경우 국제 유가나 석유제품 가격 상승이 통관 시점 기준 수입 물가에 크게 반영되지 않았다"고 설명했다.



소득교역조건지수(168.61)도 수출물량지수(23.0%)와 순상품교역조건지수(22.8%)가 모두 오르면서 1년 전보다 50.9% 높아졌다.

<연합>

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