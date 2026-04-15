워시 美연준의장 후보 재산 최소 2억달러…쿠팡주식도 보유

차기 미국 연방준비제도(Fed·연준) 의장 후보로 지명된 케빈 워시 전 연준 이사가 의회 인사청문회를 앞두고 최소 2억 달러(약 2천940억원)에 달하는 재산 내역을 신고했다고 블룸버그 통신이 14일(현지시간) 보도했다.



다만, 공직 후보자 재산 공개 규정의 허점 탓에 워시 후보자 부부의 실제 보유 재산은 이보다 훨씬 많을 것으로 보인다고 블룸버그는 추정했다.

케빈 워시 미 연준 의장 후보 지명자. 로이터연합뉴스

보도에 따르면 워시 후보자는 미 정부윤리청에 제출한 재산공개 자료에서 배우자인 제인 로더와의 공동 보유 자산이 최소 1억9천200만 달러(약 2천800억원)라고 신고했다.



워시 후보자의 이번 재산 공개는 오는 21일께로 예상되는 미 의회의 인준 인사청문회를 앞두고 이뤄졌다.



주요 신고 내역을 보면 워시 후보자는 '저거넛 펀드' 2개에서만 각각 5천만 달러가 넘는 자산을 보유했다.



미 연방정부 재산공개 규정상 후보자는 보유 자산의 가치를 구간으로 신고할 수 있다. '5천만 달러 초과'는 신고 규정상 최고 구간에 해당할 뿐 실제 자산의 가치는 그보다 훨씬 클 수 있다.



저거넛 펀드는 억만장자 투자자 스탠리 드러켄밀러의 개인 투자회사인 듀케인 패밀리오피스가 운용하는 펀드다. 워시 후보자는 연준 이사직에서 물러난 직후인 2011년부터 듀케인에 합류해 파트너로 일해왔다.



워시 후보자는 쿠팡 모기업인 쿠팡아이앤씨(Inc.·이하 쿠팡) 주식 관련 신고 내역 2건에서 주식 가치가 각각 '100만 달러∼500만 달러' 구간에 해당한다고 신고했다.



미 증권거래위원회(SEC) 공시에 따르면 워시 후보자는 쿠팡 주식을 지난해 6월 기준 47만주를 보유하고 있다고 신고했다. 13일 종가 기준으로 약 950만 달러에 해당하는 금액이다.



워시 후보자는 지난 2019년 10월부터 현재까지 쿠팡 이사회 멤버로 활동 중이다. 그는 쿠팡 외에 글로벌 물류기업 UPS의 이사회 멤버로도 활동해왔다.



워시 후보자는 이밖에 자산 가치를 명시하지 않은 투자 자산 수십 개도 보유하고 있다고 신고했다.



워시 후보자는 이날 제출한 윤리 협약서에서 의회 인준을 통과할 경우 일부 보유 자산을 매각하고, 기업 이사직에서 물러나겠다고 공언했다.



한편 배우자인 제인 로더는 자산을 '100만 달러 초과'라고만 신고했다. 규정상 배우자의 경우 100만 달러를 초과하는 자산에 대해서는 구체적인 금액을 신고할 의무가 없다.



제인 로더는 화장품 기업 에스티로더의 상속자 로널드 로더의 딸이다. 포브스 추산에 따르면 제인 로더의 재산은 14일 기준 약 19억 달러(약 2조8천억원)에 달한다.



워시 후보자에 대한 연방 상원 인사청문회는 다음주 중 열릴 전망이다.



미 상원 은행위원회 팀 스콧(공화) 위원장은 워시 후보자가 오는 21일 인사 청문회에 출석할 예정이라고 이날 폭스 비즈니스 인터뷰에서 언급했다.



연준 의장 후보자 인준은 연방상원 은행위원회 청문회를 통과한 뒤 전체회의 표결을 거쳐야 한다.



청문회 개최와 별개로 인준 표결은 지연될 가능성이 있다.



미 법무부가 연준 청사 개보수 비용 과다 지출 문제와 관련해 제롬 파월 현 연준 의장을 겨눈 수사 의지를 지속해서 보이는 가운데 상원 은행위 소속 톰 틸리스(공화·노스캐롤라이나) 의원은 파월 의장을 향한 수사 문제가 해결될 때까지 워시 후보자의 인준에 반대할 것이라는 입장을 고수하고 있다.

<연합>

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