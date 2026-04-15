탁재훈, '결정사' 가입 비용은?…"1억원 정도"

전 배구선수 김요한이 '신랑수업2'에 신입생으로 등장해 "올해 내로 결혼하겠다"는 각오를 밝혔다.

16일 오후 10시 방송되는 채널A '신랑수업2' 5회에서 김요한은 "키는 최장신이지만 결혼은 가장 빠르게 하고 싶다"는 첫인사를 건넨다.

전 배구선수 김요한. 채널A 제공

이어 그는 결혼을 서두르는 이유에 대해 "운동선수들이 대체로 결혼을 빨리하는 편인 데다, 주변에 2세를 낳은 친구들을 보면 무척 부러워서"라고 덧붙인다.

김요한은 "결혼 준비가 완벽하게 돼 있어서, 올해 안에 꼭 결혼해 보겠다"고 한다.

이날 김요한은 '결혼 정보 회사(결정사)'를 방문한다. 그는 "사실 10년 전에도 이곳에 와서 가입을 고민했었다"고 고백한다.

커플 매니저는 "만 나이로 쳐도 40세라 만혼에 해당한다. 연애를 안 한 지 3년이 넘었다는 점은 연애 성향 파악을 어렵게 해 매칭 난도를 높이는 요소"라고 분석한다.

또한 "지나치게 큰 키와 너무 잘생긴 외모도 상대에게 부담이 될 수 있다"고 해 김요한을 당황시킨다.

탁재훈은 김요한의 '결정사' 가입 비용을 듣자, "내가 지금 가게 된다면 가입비가 1억원은 되겠네?"라고 묻는다.

이에 김요한은 "등급표를 직접 확인해 본 결과, 실제로 탁재훈의 가입 조건은 1억원 정도 하더라"고 답해 웃음을 자아낸다.

<뉴시스>

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