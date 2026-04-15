단독·빌라 충전소 설치비 반값 지원

서울시가 단독주택과 빌라 등에 전기차 충전기를 직접 설치하는 시민에게 설치비의 최대 50%를 지원하기로 했다.



서울시는 14일 이런 내용의 ‘충전기 시민 직접 지원 사업’을 마련해 전기차 충전 사각지대 해소에 나설 방침이다. 시에 따르면 서울 전체 주거유형 중 비아파트가 약 40%를 차지하지만 주거시설에 설치된 충전기의 93%는 아파트에 편중돼 있다.



시는 시민이 비아파트 등에 직접 충전기를 설치할 경우 설치비의 최대 50%를 지원하기로 했다. 지원대상은 충전기가 설치되지 않은 단독주택, 다세대·연립주택, 100세대 미만의 소규모 공동주택과 상가다. 해당 시설의 건물관리주체나 부지소유자가 충전기를 설치하면 보조금을 받을 수 있다. 보조금은 충전기 종류와 공급 용량에 따라 차등 지원한다. 지원 물량은 급속 충전기 10기, 완속 충전기 90기 등 총 100기다.



설치하는 충전기는 보조금 교부일로부터 5년간 의무적으로 운영해야 하며 관리 책임도 따른다. 신청서는 15일부터 6월12일까지 등기우편이나 이메일로 접수한다.

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