美, 군함 15척 투입 ‘역봉쇄’… 물밑 대화는 지속

미국이 예고한 대로 호르무즈해협에서의 이란 봉쇄를 시작했다. 최소 15척의 군함이 투입되면서 긴장이 감돌고 있다. 다만 물밑에서 여전히 외교 노력이 이어지고 있어 기대감을 갖게 한다.

미 해군 알레이버크급 구축함. AP연합뉴스

도널드 트럼프 대통령은 13일(현지시간) 백악관에서 기자들과 만나 미국 해군의 대이란 해상봉쇄가 “오전 10시 정각부터 시작됐다”고 확인했다. 미 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 미군은 이번 작전을 지원하기 위해 15척 이상의 군함을 현지에 배치했다.



트럼프 대통령은 이날 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 “이란 해군 158척의 선박이 완전히 파괴돼 바다에 가라앉아 있다”며 “우리가 타격하지 않은 것은 소수의 이른바 ‘고속 공격정’”이라고 밝혔다. 그러면서 “이들 배 중 어느 하나라도 우리의 봉쇄(봉쇄대상 해역)에 가까이 온다면 그들은 즉각 제거될 것”이라고 경고했다.



영국해사무역기구(UKMTO)는 이날 “아라비아만, 오만만, 호르무즈해협 동쪽 아라비아해 연안 지역이 (제한 조치에) 포함된다”며 “통항 중 군 병력 또는 군 전력의 주둔, 특정 지시 통신, 혹은 승선 검색(right-of-visit) 절차에 직면할 수 있다”고 안내했다.



군사 충돌 위험이 커지는 가운데, 21일 휴전 종료일을 앞두고 양측의 추가 협상 개최 논의는 지속되고 있다. 로이터통신과 CNN 등 외신은 미국과 이란이 중재국인 파키스탄을 통해 계속 대화를 주고받고 있다고 전했다. 미 당국자들은 휴전 기간 만료 전 두 번째 대면 회담이 이뤄질 가능성에 대비하고 있으며, 장소는 파키스탄 이슬라마바드나 스위스 제네바가 거론된다.

폐허가 된 테헤란 주택가… 희생자 추모의 꽃 미국과 이스라엘의 공습으로 사망한 이란인들의 사진이 13일(현지시간) 이란 수도 테헤란의 한 주택 자리에 전시돼 있다. 미·이란 종전회담 ‘노딜’ 이후 미국이 호르무즈해협 역봉쇄에 나서며 ‘2주 휴전’이 진행 중임에도 양국의 긴장감은 최고조에 달한 상황이다. 테헤란=UPI연합뉴스

지정학적 긴장이 완화할 것이란 기대감에 국내 증시는 일제히 상승 마감했다. 한국거래소에 따르면 이날 코스피는 전장보다 159.13포인트(2.74%) 오른 5967.75에 장을 마쳤다. 지수는 151.38포인트(2.61%) 뛴 5960.00으로 출발해 한때 6026.52까지 올랐다가 장 후반 오름폭을 줄였다. 코스피가 장중 6000선을 넘어선 것은 미국·이란 전쟁 발발 뒤 첫 거래일인 지난달 3일 이후 42일 만이다. 이날 코스닥은 22.04포인트(2.00%) 오른 1121.88에 장을 마쳤다.

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