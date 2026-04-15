한국 ‘AI 특허’ 인구 대비 세계 최다… 주요 모델 보유는 ‘톱3’

한국의 인구당 인공지능(AI) 특허 건수가 2년 연속 전 세계에서 가장 많은 것으로 나타났다. 또한 한국은 미국과 중국에 이어 주요 AI 모델을 세 번째로 많이 보유하고 있었다. AI 경쟁력을 확인한 결과지만, 민간 투자와 인재 육성 등은 여전히 개선해야 할 과제로 꼽힌다.



13일(현지시간) 스탠퍼드대 인간중심AI연구소(HAI)가 발표한 ‘2026 AI 지수 보고서’에 따르면 한국은 2024년 기준 인구 10만명당 AI 특허 건수가 14.31건으로 가장 많았다. 룩셈부르크(12.25건), 중국(6.95건), 미국(4.68건), 일본(4.3건)이 뒤를 이었다. 한국은 이 부문에서 2년 연속 1위를 차지했다.

사진=게티이미지뱅크

물론 절대적인 AI 특허 건수는 중국이 74.24%로 가장 많았고, 미국이 12.06%로 뒤를 이었다. 하지만 인구 대비 혁신의 밀도에서는 한국이 가장 앞섰다고 보고서는 평가했다.



다만 한국의 특허는 초기 인용이 느리게 시작되고 아예 인용이 되지 않는 비율도 42%나 되면서 활용도 측면에서 미국 등에 비해 떨어졌다. 미국의 경우 특허가 등록된 이후 빠르고 꾸준히 인용되고, 미인용 비율도 19%에 불과했다. 보고서는 이와 같은 현상의 원인으로 인용 관행의 차이와 자국 편향 효과 등을 지적했다.



한국은 지난해 기준 주요 AI 모델을 5개 보유한 것으로 나타나면서 미국(50개), 중국(30개)에 이어 3위를 기록했다. 캐나다·프랑스·홍콩·영국이 1개로 뒤를 이었고, 일본은 순위에 없었다.

전 세계 기업 또는 기관별 주요 AI 모델 보유 순위에서는 한국의 LG AI연구원이 4개로 6위를 차지했다. 이는 중국의 딥시크(4개)와 같은 순위다. 1위는 챗GPT 개발사인 오픈AI(19개), 2위는 구글(12개), 3위 알리바바(11개), 4위 앤트로픽(7개), 5위는 일론 머스크의 xAI(5개)로 나타났다.

한국은 생성형 AI 이용도 증가세다. 지난해 한국의 생성형 AI 이용률은 상반기 25.9%에서 하반기 30.7%로 급증해 조사 대상 30개 지역에서 가장 큰 증가 폭을 보였다. 이에 따라 생성형 AI 이용률 순위도 미국(28.3%) 등을 제치고 25위에서 18위로 올랐다. AI 이용률이 가장 높은 국가는 아랍에미리트(UAE·64%)였고, 그다음으로 싱가포르(60.9%), 노르웨이(46.4%) 등이었다.

보고서는 미국과 중국의 AI 모델 성능 격차가 사실상 사라졌다고 평가했다. 2023년 미국 최상위 모델과 중국 최상위 모델의 점수 격차는 300점 이상의 차이를 보였지만, 올해 3월 기준 미국 최상위 모델인 앤트로픽의 ‘클로드 오퍼스4.6’(1503점)과 중국 최상위 모델 ‘돌라-시드-2.0 미리보기’(1464점) 간 격차는 불과 39점으로 나타났다.



민간 AI 투자 규모에서는 미국이 2859억 달러(약 425조원)로 압도적인 1위를 이어갔다. 이는 2위 중국(124억 달러)의 23배에 달한다. 한국은 7억8000만 달러(약 2조6000억원)로 12위를 기록했다. 선도국 대비 AI 분야 민간 투자는 부족한 실정이다.

보고서는 한국의 AI 인재 유출이 유입보다 많은 점 등도 개선해야 할 점으로 지적됐다. 보고서는 “한국은 일정 수준의 인재 풀은 확보된 상태지만, 소프트웨어·연구보다 하드웨어·반도체 분야 인재 비중이 높다”고 설명했다.

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