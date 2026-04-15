3월 ICT 수출 435억弗…반도체 호황에 ‘신기록’

인공지능(AI) 열풍과 반도체 시장 활기로 우리나라 정보통신산업(ICT) 수출이 사상 처음으로 400억달러를 돌파하며 역대 최고 기록을 경신했다.



과학기술정보통신부는 올해 3월 ICT 수출이 전년 동월 대비 112.0% 증가한 435억1000만달러를 기록했다고 14일 밝혔다. 이는 14개월 연속 성장세이자 ICT 수출 역사상 가장 높은 수치다. 국가 전체 수출액(861억3000만달러)에서 차지하는 비중도 50.5%에 달해 우리 수출의 핵심축으로 자리매김했다.

사진=과학기술정보통신부 제공

품목별로는 반도체 수출이 전년 동월 대비 151.4% 급증한 328억4000만달러를 기록하며 성장을 견인했다. 견조한 글로벌 서버 수요가 D램과 낸드 등 메모리 반도체 수출 증가로 이어져 사상 첫 300억달러대에 진입하며 월간 수출 1위를 달성했다.



컴퓨터 및 주변기기 수출은 서버용 솔리드스테이트(SSD)의 수요 확대와 단가 상승으로 174.1% 증가한 35억9000만달러를 기록했다. 휴대전화 수출도 고사양 신제품 수요에 따른 완제품 수출 급증과 카메라 모듈 등 고부가 부품 수요 확대로 57.0% 증가한 15억4000만달러로 집계됐다.



반면 디스플레이 수출은 전방 수요 둔화에 따른 유기발광다이오드(OLED) 수출 감소 영향으로 전년보다 9.3% 줄어든 14억9000만달러에 그쳤다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지