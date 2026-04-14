신현송, 강남 아파트 갭투자 11년 새 22억 올라

신현송 한국은행 총재 후보자가 서울 강남 아파트를 ‘갭투자’(전세 낀 매매)로 사들여 20억원 넘는 차익을 거뒀고, 이곳에 모친이 무상 거주 중인 데 따른 증여 의혹이 제기됐다. 외화자산의 경우 19억원 규모를 매각했으며 미국에 있는 아파트 1채는 아직 팔리기 전으로 파악된다.



14일 국회 재정경제기획위원회 소속 국민의힘 권영세 의원이 한은에서 제출받은 자료에 따르면 신 후보자는 2014년 7월 서울 강남구 논현동 동현아파트(84.92㎡)를 6억8000만원에 매수했다. 신 후보자 모친 A씨가 2003년 5월 서울 강남구 압구정동 현대아파트에서 이 아파트로 갈아탔다가 11년 만에 다시 아들에게 판 것이었다. A씨는 전세 보증금 3억5000만원을 부담하고 임차인으로 남았고, 신 후보자는 지난해 9월 전세계약 종료와 함께 이를 A씨에게 돌려줬다. 이 무렵 같은 아파트 실거래가는 28억6000만원에 달해, 신 후보자는 가족 간 갭투자로 11년 만에 원금 대비 22억원가량 자산을 불렸다.



A씨가 전세계약 종료 후 현재까지 이 아파트에 무상 거주하고 있는 것은 증여세 납부 대상이라는 지적이 나온다. A씨는 한 시중은행 계좌에만 11억3000여만원의 예금을 보유한 것으로 알려졌다.



신 후보자는 “향후 국내 세무 대리인을 선임해 전세 계약 종료 후 무상 거주의 증여성 여부 및 납세 절차 등을 살펴보겠다”고 했다.



원·달러 환율 상승 시기에 해외 자산이 많아 공정성을 지적받은 신 후보자는 “상장지수펀드(ETF), 영국 국채 등 총 18억9000만원어치를 매각했으며 다른 해외자산도 순차적으로 매도할 계획”이라고 밝혔다. 미국 일리노이 소재 아파트는 지난 8일 51만4000달러에 내놓았으나 현재까지 계약이 이뤄지지 않았다.

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