르세라핌 "모든 것을 축하해드립니다"… 네티즌 "정말 다 축하해주네"

르세라핌이 리드싱글 ‘CELEBRATION’ 발표를 앞두고 세상 모든 것을 축하하는 이색적인 캠페인을 펼치고 있다. 쏘스뮤직 제공

르세라핌(LE SSERAFIM)이 리드싱글 ‘CELEBRATION’ 발표를 앞두고 세상 모든 것을 축하하는 이색적인 캠페인을 펼치고 있다.

지난 8일 르세라핌(김채원, 사쿠라, 허윤진, 카즈하, 홍은채)의 팀 공식 유튜브 채널에는 ‘#TimeToCelebrate’ 캠페인 공지가 게재됐다. 뿐만 아니라 모든 사회관계망서비스(SNS) 프로필을 ‘축하합니다’라는 의미를 담은 이미지로 변경했다.

‘축하하는 시간’이라는 의미의 프로젝트는 대단한 성취에 국한되지 않고 사소한 일상을 축하하는 콘셉트로 기획됐다.

르세라핌이 직접 팬들을 위한 축하 영상을 올렸다. 쏘스뮤직 제공

다섯 멤버는 해당 해시태그를 사용한 SNS 게시물에 직접 답글을 남기며 적극적으로 소통했다. 또한 ‘흰 양말을 신은 사람들’을 시작으로 ‘두산 승리’, ‘주말 맞이’, ‘오하아사(별자리 운세) 1위’ 등 다양한 상황을 축하하는 영상을 올리면서 긍정 에너지를 전했다.

‘#TimeToCelebrate’ 캠페인은 이처럼 소소하면서도 재치 있는 주제를 선정해 재미를 더하며 대중들의 공감과 참여를 이끌어냈다.

해당 이벤트는 리드싱글 ‘CELEBRATION’ 공개를 기념한 프로모션의 일환이다. 르세라핌은 지난 13일 정규 2집 “‘PUREFLOW’ pt. 1” 발매 소식을 전했다.

이번 음반에 수록되는 ‘CELEBRAION’이 리드싱글 형태로 4월 24일 오후 1시 발표된다. 르세라핌이 두려움을 인정하고 이를 마주할 내면의 힘을 갖게 된 순간을 축하하는 노래다. 신곡의 제목에 맞춘 이벤트에서 참신함이 느껴진다.

많은 대중들의 참여를 이끌어 낸 르세라핌의 ‘#TimeToCelebrate’ 캠페인. 쏘스뮤직 제공

앞서 르세라핌은 지난해 10월 발매한 싱글 ‘SPAGHETTI’의 프로모션으로도 많은 화제를 모았다. 컴백을 공식화하기 전부터 과거 음반의 디지털 커버와 SNS 프로필을 토마토소스가 잔뜩 묻은 사진으로 전면 교체하며 호기심을 자극했다.

‘토마토 사태입니다’라는 제목의 영상 역시 큰 주목을 받았다. 이처럼 르세라핌은 매 앨범마다 콘셉트와 유기적으로 연결된 창의적인 프로모션을 선보였다. 이번 ‘#TimeToCelebrate’ 캠페인 역시 신곡 메시지를 직관적으로 전달하며 컴백 기대감을 자연스럽게 끌어올리고 있다.

한편, 이러한 소식을 접한 네티즌들은 “정말 하나하나 다 축하해주네”, “생일 축하 부탁드립니다”, “딱히 잘한 건 없지만 아무튼 축하해주세요” 등 유쾌한 분위기로 캠페인에 참여하고 있다.

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