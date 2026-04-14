악뮤, 멜론서 누적 스트리밍 25억회 돌파

지난 7일 7년 만에 정규 앨범 ‘개화’를 발표한 남매 듀오 악뮤(AKMU·사진)가 국내 최대 음원 플랫폼인 멜론(Melon)에서 누적 25억 스트리밍을 돌파했다.



멜론은 14일 뮤직 빅데이터 분석 콘텐츠 데이터랩을 통해 2014년 데뷔 이후 12년간 악뮤의 멜론 누적 전체 스트리밍이 지난달 30일 기준 25억3617만회를 기록했다고 밝혔다. 혼성 아티스트 중 최고 기록이다.



악뮤 노래 중 누적 스트리밍 1억회 이상은 총 7곡이다. 이는 전체 아티스트 중 17팀만이 달성한 기록이다. 가장 높은 스트리밍을 기록한 곡은 ‘어떻게 이별까지 사랑하겠어, 널 사랑하는 거지’(4억4839만회)다. 이어 ‘오랜 날 오랜 밤’(1억7992만회), ‘200%’(1억4507만회), ‘낙하(with 아이유)’(1억1522만회), ‘기브 러브(Give Love)’(1억1519만회), ‘다이노소어(DINOSAUR)’(1억853만회), ‘러브 리(Love Lee)’(1억230만회)가 1억 스트리밍을 넘어섰다.



특히 ‘어떻게 이별까지 사랑하겠어, 널 사랑하는 거지’는 멜론 일간차트에 1046일 연속 진입하며 역대 15위의 기록을 세웠다. 노벨문학상 수상 작가 한강이 추천한 곡으로도 화제를 모았다. 7년 연속 연간차트에 진입했다.

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