딘딘 "좋게 생각하는 사람 있어, 결혼 언제 할지 궁금"

가수 딘딘이 결혼운을 봤다.

13일 코미디언 이국주의 유튜브 채널에는 딘딘이 게스트로 출연한 영상이 공개됐다.

영상에서 이국주는 타로카드로 딘딘의 운세를 봤다.

이국주가 "결혼 생각하고 있는 사람 없냐"고 묻자 딘딘은 "한두 명으로 봐볼까?"라고 말했다.

이국주는 딘딘이 뽑은 타로 카드를 보며 "조금 괜찮다. 현재는 왜 고민하고 있는지 모르겠다. 전에는 관계가 탄탄했는데 지금은 결정의 길에 서 있다. '조금 지켜볼까?'하면서 벽이 있긴 하다"고 해석했다.

딘딘이 "무슨 벽이냐"고 하자 이국주는 "이미 넘지 못할 걸 안다. 그래도 덤비는 거다"고 말했다.

딘딘은 "(과거에) 진짜 좋았으니까. 계속 그 기억이 있으니까 '이 사람인가?' 고민이 있긴 하다"며 "그런데 이제는 너무 안 맞는다는 걸 안다"고 밝혔다.

이어 딘딘은 두 번째 여성에 대한 카드를 뽑으며 "좋은 카드 나오면 안 된다. 그러면 술 먹고 전화한다"고 말해 웃음을 자아냈다.

이국주는 "마음이 넘친다. 진심이 우러나는 건 얘가 더 크다"며 "마음을 전달하고 싶고 나중에는 얘를 얻고 싶어서 무언가 해야겠다는 게 생긴다"고 풀이했다.

그러자 딘딘은 "마지막에 본 사람이 좋게 생각하는 사람이긴 하다. 제일 좋은 사람으로 타로를 봤는데 안 좋게 나오면 애매하니까"라고 말해 눈길을 끌었다.

이에 제작진은 "그 친구분은 여기 없는 거냐"며 과거 딘딘과 가상 결혼 콘텐츠를 찍은 가수 조현영을 언급했다. 딘딘은 "걔는 여기 섞일 수도 없다. 너무 무례하시다"고 발끈하며 선을 그었다.

<뉴시스>

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