신형 구축함 최현호, 또 시험발사…“핵전쟁 억제력 한계 없는 확대” [북*마크]

김정은 북한 국무위원장이 지난달에 이어 실전 배치를 앞둔 5000t급 신형 구축함 최현호에서 진행된 미사일 시험발사를 또 참관했다. 최근 호르무즈 해협 통제 등 해군력 증강 필요성이 부각되는 상황에서 북한이 해상 전력과 핵·미사일 운용 능력 다변화를 과시하려는 의도로 풀이된다.

김정은 국무위원장은 지난 12일 5000t급 신형 구축함 최현호에서 진행된 전략순항미사일과 반함선(함대함)미사일 시범발사를 참관했다. 조선중앙TV 뉴시스

조선중앙통신은 14일 “해군 구축함 최현호에 대한 작전운용평가 시험체계 안에서 전략순항미사일과 반함선(함대함)미사일 시험발사가 지난 12일 또다시 진행됐다”고 보도했다. 김 위원장은 지난달 4일과 10일에도 최현호에서 전략순항미사일 시험발사를 참관하며 무기체계 운용 현황을 점검한 바 있다. 통신은 이날 전략순항미사일은 7869∼7920초(2시간 11분 9초∼2시간 12분), 함대함미사일은 1960∼1973초(32분 40초∼32분 53초) 간 서해 상공에 설정된 궤도를 따라 비행한 뒤 목표를 ‘초정밀 명중 정확도’로 타격했다고 주장했다.

김 위원장이 부두에서 군 간부들과 함께 해상에서 발사된 미사일 시험 발사 장면을 지켜보는 사진도 공개됐다. 보도에 따르면 김 위원장은 “강력하고 신뢰할 수 있는 핵전쟁 억제력을 끊임없이, 한계없이 확대강화하는 것은 우리 당의 불변한 국가방위노선이며 최중대 선결과업”이라고 강조했다. 북한이 시험발사한 전략순항미사일은 소형화한 핵탄두 탑재가 용이한 기종으로, ‘어떤 무기체계에도 핵을 실을 수 있다’는 점을 보여주려는 의도란 해석이 나온다.

최근 중동 정세와 맞물린 무력시위 성격이라는 분석도 제기된다. 미국과 이란이 호르무즈 해협 통제권을 둘러싸고 서로 상대 함정을 공격하겠다고 위협하고 있는 상황을 염두에 둔 것일 수 있다는 의미다. 북한이 최현호에서 진행된 함대함미사일 시험발사를 공개한 것도 이번이 처음이다.

북한 조선중앙TV는 김정은 국무위원장 참관 하에 5000t급 신형 구축함 최현호에서 전략순항미사일과 반함선(함대함)미사일을 시험발사했다고 14일 보도했다. 조선중앙TV 뉴시스

양무진 북한대학원대학교 석좌교수는 “중동전쟁을 보면서 상대적인 열세 해·공군 등 무기현대화에 주력하는 모습”이라고 평가했다. 임을출 경남대 극동문제연구소 교수는 “방공망을 뚫는 가장 효과적인 방법은 서로 다른 종류의 미사일을 섞어 대량으로 쏘는 것으로, 최현호 시험에서 전략순항미사일과 함대함미사일을 섞어 쏜 이유”라고 설명했다. 지상 타격용 전략순항미사일과 함정 타격용 함대함미사일을 동시에 탑재한 최현호가 유사 시 한국의 주요 항만과 미 해군 함대를 동시에 위협할 수 있는 플랫폼으로 기능할 것이란 분석이다.

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