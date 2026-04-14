외국인, 코스피 3개월 만에 '사자' 전환…본격 복귀 신호탄?

외국인 투자자들이 이달 들어 코스피 시장에서 '사자'로 돌아서면서 본격 복귀에 대한 기대감이 커지고 있다.



외국인의 매기는 대거 반도체주로 쏠리는 모습이다.

코스피가 30거래일만에 장중 6000선을 재돌파한 14일 오전 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 코스피 지수 등이 나오고 있다.

14일 한국거래소에 따르면 이달 들어 13일까지 외국인은 코스피 시장에서 4조5천360억원 순매수했다.



앞서 외국인은 지난 2월 21조730억원 순매도한 데 이어 지난달에는 35조8천810억원 매도 우위를 보였으나, 이달 들어 3개월 만에 '사자'로 돌아섰다.



주 단위로 봐도 외국인의 매도세는 그동안 감소해왔다.



지난달 넷째 주(3월 23∼27일) 외국인은 코스피 시장에서 13조원가량 순매도했지만, 그 다음주(3월 30∼4월 3일) 6조원으로 순매도 규모를 줄였다. 이후 지난주(4월 6∼10일)에는 5조원가량 '사자'로 전환했다.



미국과 이란 간 2주간 휴전 합의로 이란 전쟁을 둘러싼 긴장감이 정점을 통과했다는 인식이 번진 데다, 국내 기업의 호실적 기대감이 매수세를 자극한 것으로 분석된다.



한지영 키움증권 연구원은 "외국인의 최근 순매도 기조 약화는 코스피 이익 모멘텀 강화에서 주로 기인한다"며 "4월 이후 올해 코스피 영업이익 컨센서스(시장 평균 전망치)는 772조원으로 3월 말 대비 20% 상향됐다"고 설명했다.



증권가에서 삼성전자의 내년 영업이익이 엔비디아를 추월할 수 있다는 전망이 나오면서 특히 반도체주로 매수세가 몰리는 분위기다.



김동원 KB증권 리서치본부장은 "향후 메모리 산업은 대만 반도체 기업 TSMC 사업 구조와 유사하게 선수주-후생산 파운드리형으로 진화할 가능성이 높아 한국 메모리 반도체 업체들의 밸류에이션(평가가치) 재평가를 견인할 것"이라고 예상했다.



이에 따라 내년에 삼성전자[005930]가 엔비디아를 제치고 글로벌 영업이익 순위 1위를 차지할 것이며, SK하이닉스 영업익 순위도 올해 4위에서 내년 3위로 올라갈 것이라고 내다봤다.



이달 들어 13일까지 외국인이 코스피 시장에서 가장 많이 순매수한 종목은 삼성전자로 2조630억원 순매수했다.



외국인은 올해 1월부터 지난달까지 3개월 연속 삼성전자를 순매도했으나 4개월 만에 '사자'로 돌아섰다.



두 번째로 많이 담은 종목은 SK하이닉스로 2조40억원 순매수했다.



뒤이어 한화에어로스페이스[012450](4천20억원), 삼성SDI[006400](3천40억원), 삼성전기[009150](2천480억원), 삼성전자 우선주(2천80억원) 등 순으로 많이 담았다.



증권가에서는 반도체 이익 모멘텀을 고려할 때 향후 외국인이 본격적으로 복귀할 수 있다는 기대감이 번지고 있다.



김동원 본부장은 "2∼3월 외국인은 주가 상승에 따른 차익실현, 중동의 지정학적 리스크 등의 영향 등으로 한국 주식과 채권 시장에서 약 66조원 순매도를 나타냈다"며 "그러나 4월 이후 외국인은 실적과 펀더멘털(기초체력)에 초점을 맞출 것으로 보여 코스피 시장에 대한 관심이 증폭될 것"이라고 짚었다.



이어 "코스피는 반도체 중심의 실적 호전 사이클 진입으로 글로벌 투자자들의 매력적인 투자처로 부상할 전망"이라며 "올해 목표지수인 7,500선은 가시권에 진입한 것으로 판단한다"고 했다.



다만 일각에서는 여전히 높은 원/달러 환율 등이 외국인의 매수세를 제한할 수 있다는 지적도 나온다.



김준영 iM증권 연구원은 "에너지 가격 상승이 인플레이션 경로를 불확실하게 만들며 금리 인하 시점이 후퇴하고 있고, 전쟁 리스크, 원화 약세 등이 중첩된 상태"라며 "원/달러 환율 상승 국면에서 외국인은 일관되게 순매도한 만큼 1,400원 이상의 환율이 지속되는 한 외국인의 신규 매수 동기는 구조적으로 제약될 것"이라고 예상했다.



또한 "현재 반도체 이익 모멘텀은 강하지만, 시장이 멀티플(배수)을 부여할 때 보는 것은 이익의 레벨이 아니라 이익의 방향에 대한 확신"이라며 "HBM(고대역폭 메모리) 경쟁 심화, AI(인공지능) CAPEX(생산능력) 성장률 체감 등의 이슈 속에서 현재의 이익 모멘텀이 내년에도 지속될 수 있느냐는 질문에 확신을 갖기 어렵다"고 밝혔다.

<연합>

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