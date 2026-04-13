선거 코앞 장동혁 訪美 파장… 주호영 “너무나 이상한 일” [6·3 지방선거]

6·3 지방선거를 50일가량 앞두고 장동혁(사진) 국민의힘 대표가 5박 7일 일정으로 미국을 방문한 것을 두고 당내 비판이 제기되고 있다. 일부 광역자치단체장 후보조차 제대로 내지 못한 채 공천 난맥과 당내 내홍이 거듭되는 상황에서 선거를 앞둔 ‘골든타임’에 당 대표가 장기간 자리를 비우는 것이 적절하냐는 지적이다.



당대표 특보단장인 김대식 의원은 13일 국회에서 기자들과 만나 장 대표의 방미를 둘러싼 비판론에 대해 “당내에서 일부 비판, 스펙트럼이 넓기 때문에 여러 의원들이 얘기할 수는 있다”고 말했다. 다만 그는 방미 필요성도 거듭 강조했다. 김 의원은 “논어에 ‘군군신신부부자자’라는 말이 있다”며 “당은 당대표가 할 일이 있고, 원내대표가 할 일이 있고, 시도당에 시도당위원장이 할 일이 있고, 의원들이 할 일이 있다”고 했다. 이어 “이번 지방선거는 현재 타임 스케줄대로 잘 진행되고 있다”며 “외교 문제, 약속의 문제이기 때문에 도저히 시간을 허비할 수 없었다”고 설명했다.



김 의원은 장 대표가 미국에서 공화·민주 양당 의원들을 만나고 15일에는 백악관을 방문해 정부 주요 인사를 만날 예정이라고 밝혔다. 당초 2박 4일이던 일정이 5박 7일로 늘어난 데 대해서는 미국 측에서 비공개 개별 면담 요청이 이어졌기 때문이라고 했다. 미국 정부 측에 야당 입장을 전달하는 성격이냐는 질문에는 “우리가 국익을 손상시키는 일은 없을 것”이라며 “한미 혈맹 관계가 굳건하고 변함이 없다는 것을 분명히 말하고, 미국 측에서 요구하는 현안들이 있지 않겠나. 그걸 야당 대표로서 얘기할 수 있을 것”이라고 말했다.



하지만 당내에서는 장 대표의 방미를 둘러싼 비판이 공개적으로 분출하고 있다. 양향자 최고위원은 이날 MBC 라디오에서 “외교는 명분일 수 있어도 선거는 현실 아니겠나”라며 “귀국 후에는 당원들과 국민들이 납득할 만큼 분명한 설명과 성과가 있어야 된다”고 말했다. 장 대표 출국 과정과 관련해서도 “저도 아쉽다. 저는 가는 줄 몰랐다”고 했다.



대구시장 후보 경선에서 컷오프된 주호영 의원도 YTN 라디오에서 “너무나 이상한 일”이라며 “선거가 50일밖에 안 남았는데 왜 가야 하는지 이유도 분명하지 않다”고 비판했다.



더불어민주당도 장 대표의 방미를 지방선거 국면과 연결해 비판했다. 정청래 대표는 “선거 시기에 매우 일정이 촉박할 텐데 미국까지 출장을 가시니 저로서는 너무 부럽기만 하다”고 비꼬았고, 강준현 수석대변인은 “한동훈 전 대표마저 ‘선거를 포기한 느낌’이라고 말하지 않나”라며 “지선에 임하는 민주당과 국민의힘의 자세는 극명하게 대비된다”고 지적했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지