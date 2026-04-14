TV 1시간 보면 수명 22분 깎인다…성실한 성격이 수명 갈랐다 [라이프+]

오래 살기 위해서는 마음을 비우고 느긋하게 살아야 할까. 일반적으로 스트레스를 덜 받는 성격이 유리하다는 인식이 있지만, 연구 결과를 보면 단순히 느긋함만으로 설명하기는 어렵다. 오히려 신중하고 계획적이며 자기 관리를 꾸준히 하는 성향이 장수와 관련이 있는 것으로 나타났다.

TV를 시청하며 휴식을 취하는 모습. 장시간 앉아 있는 생활은 건강과 수명에 영향을 미칠 수 있는 것으로 알려졌다. 사진=게티이미지뱅크

◆ 1500명 장기 추적…‘성실한 성격’ 더 오래 살았다

14일 보건당국 자료와 국제 학술 연구 등에 따르면 성격과 생활 방식이 수명과 관련이 있는 것으로 나타났다.

미국 스탠퍼드대 심리학자 루이스 터먼이 1920년대부터 약 1500명을 추적한 장기 연구를 분석한 결과, 성실성이 높은 사람이 더 오래 사는 것으로 확인됐다. 성실성은 계획성, 책임감, 자기통제 등을 포함하는 성격 특성이다.

연구진은 이러한 성향이 직접적으로 수명을 늘린다기보다 흡연을 피하고 식습관을 관리하는 등 건강한 생활을 꾸준히 유지하는 경향이 있다고 봤다. 이는 느긋한 성격 자체보다 평소 관리 방식이 수명과 더 밀접하다는 점을 보여준다.

◆ 오래 앉아 있을수록 수명 짧아진다…WHO 경고

앉아 있는 시간도 수명과 관련된 요인으로 꼽힌다. 세계보건기구(WHO)는 좌식 시간이 많을수록 사망과 심혈관질환, 제2형 당뇨 위험이 증가한다고 밝혔다.

호주 퀸즐랜드대 연구팀이 25세 이상 성인 약 1만명을 분석한 결과, TV를 1시간 시청할 때마다 기대수명이 약 22분 감소하는 것으로 추정됐다. 다만 이는 실제 수명 변화를 관찰한 결과가 아니라 통계 모델을 기반으로 한 추정치로, 장시간 앉아 있는 생활의 위험성을 보여주는 지표다.

◆ 25년 추적…지중해식 식단, 사망 위험 낮췄다

채소·견과류·올리브오일 등을 활용한 식단. 지중해식 식단은 사망 위험 감소와 관련이 있는 것으로 알려져 있다. 사진=클립아트코리아

식단 차이도 결과를 갈랐다. 2024년 미국의사협회 학술지 ‘JAMA Network Open’에 발표된 연구에 따르면 약 2만5000명의 여성을 25년간 추적한 결과 지중해식 식단을 더 잘 지킨 집단에서 사망 위험이 약 20% 이상 낮게 나타났다.

지중해식 식단은 과일, 채소, 견과류, 통곡물, 올리브오일 등 불포화지방이 많은 음식으로 알려져 있다. 연구진은 이런 식사가 염증과 대사 관련 위험 요인을 낮추는 데 영향을 준 것으로 분석했다.

◆ 일상 속 짧고 강한 활동, 운동 효과로 이어졌다

운동은 긴 시간을 들이지 않아도 효과를 볼 수 있다. 2022년 국제학술지 ‘Nature Medicine’에 발표된 연구에 따르면 평소 운동을 하지 않는 성인에서도 일상에서 짧고 강한 신체 활동을 자주 할수록 사망 위험이 낮아지는 것으로 나타났다.

계단을 빠르게 오르거나 짧은 거리라도 속도를 내 걷는 식으로 몸을 움직이면, 굳이 시간을 내 운동하지 않아도 건강에 도움이 된다.

이탈리아 사르데냐, 일본 오키나와 등 전 세계 장수 지역을 분석한 ‘블루존(Blue Zones)’ 연구에서도 헬스장 운동보다 일상 속에서 자연스럽게 활동하는 생활 방식이 공통된 특징으로 꼽힌다.

◆ 인간관계도 변수…고립될수록 사망 위험 높아졌다

가족과 함께 시간을 보내는 모습. 사회적 관계를 유지하는 것이 건강과 수명에 영향을 미칠 수 있다는 연구 결과가 있다. 사진=게티이미지뱅크

사회적 관계도 장수와 무관하지 않다. 2015년 미국 브리검영대 줄리앤 홀트-룬스타드 교수 연구팀이 약 340만명을 대상으로 진행한 메타분석에서는 조기 사망 위험을 높이는 요인으로 독거가 32%, 사회적 고립이 29%, 외로움이 26%로 나타났다.

2023년 90개 코호트 연구를 종합한 메타분석에서도 사회적 고립과 외로움은 모두 전체 사망 위험 증가와 관련이 있는 것으로 확인됐다.

미 보건당국도 사회적 단절이 심혈관질환, 우울, 치매뿐 아니라 조기 사망 위험과 연결된다고 경고하고 있다. 건강 관리뿐 아니라 가족, 친구, 이웃과의 관계를 꾸준히 이어가는 것이 중요하다.

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