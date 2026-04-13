교장실서 30대 교사에 흉기 휘두른 고3

충남 계룡의 한 고등학교에서 고등학생이 교사를 향해 흉기를 휘두르는 사건이 발생해 경찰이 수사에 나섰다. 특히 범행 장소가 ‘교장실’로 확인되면서 충격을 키우고 있다.

13일 논산경찰서 등에 따르면 이날 오전 8시 44분께 계룡시 한 고등학교 교장실에서 고등학교 3학년 A군이 30대 남성 교사 B씨를 흉기로 찔렀다.

사진=뉴시스

B씨는 목과 등 부위 등을 다쳐 병원으로 옮겨졌으나 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다.

A군은 범행 당시 미리 준비한 흉기를 사용한 것으로 파악됐다. 사건은 등교 직후 교장실에서 발생한 것으로 알려졌다.

신고를 받고 출동한 경찰은 현장에서 A군을 긴급체포했다.

경찰은 학생과 교사를 상대로 정확한 범행 동기와 경위를 조사 중이다. 경찰 관계자는 “현재 형사팀이 사건을 맡아 수사를 진행하고 있다”고 밝혔다.

이번 사건은 교사와 학생 간 관계뿐 아니라, 학교 내에서도 가장 상징적인 공간인 교장실에서 발생했다는 점에서 파장이 커질 것으로 보인다.

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