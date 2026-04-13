농협, 고유가 대응 총력…“유가 부담 확 낮춘다”

농협중앙회 제공

농협(회장 강호동)은 중동 사태 장기화에 따른 고유가 지속으로 농가 경영비 부담이 커지는 가운데, 농업용 면세유 유가보조금 지원 기간을 4월 8일에서 오는 30일까지 연장한다고 밝혔다.

​□ 지원 대상은 전국 농협주유소(판매소 포함)에서 농업용 면세유를 구매한 농업인과 농업법인이며, 대상 유종은 경유·등유·휘발유로 250억 원의 보조금은 실제 구매 물량에 따라 사후 지급될 예정이다. ※ 어업용·임업용 면세유와 중유, LPG, 부생연료 1·2호, 윤활유는 제외

아울러 농협은 농협주유소에서만 시행 중인‘주유 캐시백 프로모션’을 11일부터 전국 모든 주유소로 확대한다. 이번 행사는 오는 5월 31일까지 진행되며, NH농협카드로 건당 3만원 이상 결제 시 리터당 50원의 캐시백을 제공한다. 행사 기간 중 최대 1만원까지 혜택을 받을 수 있으며, 월 한도는 5천원이다.

※ 체크·비씨·선불·기프트·기업카드는 제외

​​특히 NH농협카드「올바른 OIL카드」로 결제 시 농협주유소 또는 GS칼텍스에서 리터당 최대 150원※의 기본 할인 혜택이 추가 적용돼, 리터당 최대 200원의 할인 혜택을 받을 수 있다.

※ 전월 이용 실적 기준에 따라 리터당 100원~150원 청구할인

강호동 농협중앙회장은 “지속되는 고유가로 인해 농업인들과 국민의 시름이 깊어지는 상황”이라며,“농협은 국민 실생활에 실질적인 도움이 되는 지원책을 지속적으로 발굴하겠다”고 밝혔다.

한편, 농협은 지난 2일‘중동전쟁 대응 비상대책 TF’2차 회의를 열고, 유가 및 주요 농자재 수급 상황을 실시간으로 점검하는 등 농업인과 소비자의 피해 최소화를 위해 최선을 다하고 있다.

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