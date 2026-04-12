이란 매체 “호르무즈 통제로 한국·일본 에너지 안보 위기”

이란이 호르무즈 해협에서 선박 통항을 통제하는 가운데 한국·일본 등 아시아의 미국 동맹국들이 에너지 안보 위기에 직면했다는 이란 현지 보도가 나왔다. 한국에 대해서는 호르무즈 해협 봉쇄에 “가장 취약한 국가”로 특정했다. 이란이 전쟁 상대인 미국과 가까운 국가에 실질적인 피해를 줄 수 있는 힘을 가졌음을 과시하는 의도로 보인다.

조현 외교부 장관은 지난해 9월 25일(현지시간) 미국 뉴욕에서 열린 제80차 유엔총회 고위급 회기 참석을 계기로 세예드 압바스 아락치 이란 외무장관과 면담했다. 외교부 제공

이란 반관영 타스님통신은 11일(한국시간) 이란의 해상 통제력이 강화되면서 호르무즈 해협 의존도가 높은 국가들이 직접적인 충격을 받고 있다고 전했다. 타스님은 “한국은 원유 수입의 약 61%, 나프타 수입의 약 54%를 호르무즈 해협에 의존하고 있다”며 “이런 의존성 때문에 카자흐스탄, 오만, 사우디아라비아 등에 고위급 대표단을 파견해 대체 공급선을 모색 중이다. 강훈식 대통령 비서실장이 특사 자격으로 카자흐스탄을 방문한 것은 상황의 심각성을 보여준다”고 주장했다. 이어 “미국 정책에 밀접히 협조해온 한국은 호르무즈 해협 상황 변화에 가장 취약한 국가 중 하나로 떠올랐다”고 보도했다. 일본 역시 전체 원유의 90% 이상을 중동에 의존하는 구조로 대체 공급선 확보에 나섰지만 단기간 내 대응은 쉽지 않다고 설명했다.

타스님은 카자흐스탄이 카샤간 유전 등 대형 유전을 보유해 중동 원유를 대체할 후보로 거론되지만, 지리적 한계가 뚜렷하다고 지적했다. 카스피해를 거쳐 코카서스 또는 흑해를 통과해야 하는 복잡한 운송 경로로 비용 부담이 크다는 점을 주요 제약으로 꼽았다.

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