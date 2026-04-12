경북문화관광공사 '스포츠+여행' 마케팅 결실, "대만 관광객 몰렸다"

경북도문화관광공사가 스포츠와 관광을 결합한 전략의 일환으로 해외 관광객 유치에 성과를 내며 글로벌 시장 공략에 속도를 내고 있다.

12일 공사에 따르면 지난 4일 경주 벚꽃마라톤 대회가 열린 경주 보문관광단지 일원에 대만 단체 관광객 130명이 참가해 봄 정취를 만끽했다.

경주벚꽃마라톤에 참여한 대만 단체관광객. 공사 제공

이번 대회에는 1만5000여 명의 마라토너가 참가했으며, 외국인 550여 명 가운데 대만 관광객 비중이 높았다.

유네스코 세계문화유산 도시를 달리는 이색 경험을 제공하는 경주 벚꽃마라톤은 아시아 스포츠 관광객 사이에서 대표적인 체험형 관광 콘텐츠로 자리 잡고 있다.

이에 공사는 2015년부터 벚꽃마라톤과 연계한 외국인 관광객 유치 사업을 지속적으로 추진해 왔으며, 코로나19 기간을 제외하고 총 8차례 운영하며 성과를 축적해 왔다.

그 결과 대만과 홍콩, 말레이시아 등에서 누적 1130여 명의 외국인 참가자를 유치하며 대회를 '필수 방문 코스'로 각인시켰다는 평가를 받고 있다.

외국인 참가자들은 마라톤 이후 경주엑스포대공원 내 경제전시관을 찾아 APEC 정상회의장을 체험하며 경주의 국제적 위상을 직접 확인하는 시간도 가졌다.

공사는 이번 성과를 바탕으로 단순 관광을 넘어 마라톤, 자전거, 트레킹 등 야외 활동을 접목한 체험형 관광상품 개발을 확대하고, 주요 시장을 겨냥한 맞춤형 콘텐츠도 준비할 방침이다.

최근 3년간 경북을 찾은 외국인은 1370만 명으로, 공사는 6만3000여 명의 단체 관광객을 대상으로 인센티브 지원 사업을 추진하는 등 해외 시장 확대에 주력하고 있다.

김남일 공사 사장은 "앞으로도 방문객이 직접 참여하고 즐길 수 있는 콘텐츠를 지속적으로 발굴해 글로벌 관광 경쟁력을 더욱 강화하겠다"고 말했다.

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