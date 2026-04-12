민형배 측 "명의 도용해 김영록 지지 문자 대량 발송"…고발 조치

더불어민주당 전남광주통합특별시장 민형배 경선 후보 캠프가 "일반 시민의 명의가 도용돼 김영록 경선 후보의 지지를 호소하는 문자 메시지가 지인들에게 대량 발송된 사실이 확인됐다"고 12일 밝혔다.



민 후보 측은 이날 보도자료를 통해 "광주시민 A씨가 자신의 명의가 도용됐다고 우리 캠프에 제보해왔다"며 이같이 밝혔다.

민형배 후보 측이 공개한 '명의도용 의심' 지지호소 문자메시지. 연합뉴스

민 후보 캠프는 "A씨는 김영록 후보에 대한 지지 의사를 밝히거나 문자 발송에 동의한 사실이 전혀 없음에도 A씨 명의로 김 후보 지지 문자가 지인들에게 대량 발송됐다"고 주장했다.



지인들에게 문자 메시지가 발송된 사실을 인지한 A씨가 "나는 어느 후보도 지지하지 않는다"는 취지의 게시글을 사회관계망서비스(SNS)에 올렸다.



그러자 이번에는 "지지 문자를 보낸 적이 없다"는 해명 문자까지 A씨 명의가 도용돼 지인들에게 자동 발송됐다고 민 후보 측은 설명했다.



A씨는 광주시 관련 기관의 간부 인사로 알려졌다.



민형배 후보 캠프는 "A씨의 명의가 도용돼 지지 문자에 이어 해명 문자까지 발송되는 등 누군가 반복적으로 명의를 도용한 것"이라며 "민주당 중앙당 선거관리위원회와 광주시 선거관리위원회에 A씨 제보 내용을 각각 신고했으며, 경찰 등 수사기관에도 고발 조치할 예정"이라고 밝혔다.



특히 "경선이 진행 중인 상황에서 명의도용 불법 문자가 대량 발송된 것은 경선의 공정성을 정면으로 훼손하는 중대한 사안"이라며 "단순 실수가 아닌 경선 시스템을 악용한 조직적 불법 행위일 가능성을 배제할 수 없다"고 주장했다.



또 "A씨와 유사한 사례들이 속속 제보되고 있다"며 "수사를 통해 문자 발송 주체와 개인정보 유출 경로, 조직적 개입 여부를 명확히 밝혀 불법 행위에 대해서는 끝까지 책임을 묻겠다"고 강조했다.



이에 대해 김영록 후보 캠프 측은 연합뉴스와의 통화에서 "지지문자를 보내려면 개인번호 동의절차를 거쳐야 해 누군가 무단으로 지지문자를 보내는 것은 불가능하다"며 "조직적(시스템)으로 개입하는 것도 가능하지 않다"고 입장을 밝혔다.

<연합>

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