[단독] “사람이 쓰러졌다”…퇴근길 암 환자 구호한 4년차 순경

긴급 의료정보로 병력 파악도
“경찰이라면 똑같이 행동할 것”
비가 쏟아지던 지난달 5일 저녁 인파가 붐비던 서울 불광역 6번 출구 앞 인도에 20대 여성 A씨가 갑자기 쓰러졌다. 시민들이 A씨를 구조하려 고군분투하고 있을 때 길을 지나던 한 남성이 망설임 없이 다가와 바닥에 무릎을 꿇었다. 2022년 12월 임관한 경력 4년차, 서울 혜화경찰서 경비과 소속 홍승보 순경이었다. 그는 즉시 심폐소생술(CPR)을 실시했고 A씨는 무사히 구조됐다.
홍 순경은 9일 “퇴근길 사람들이 모여있는 걸 보고 무슨 일이 생겼구나 싶어 확인해보니 사람이 쓰러져 있었다”며 “CPR 교육을 받은대로 호흡을 확인해보니 호흡이 없었다”고 말했다. 홍 순경은 119신고 여부를 확인한 뒤 CPR 중이던 한 아주머니에게 이어 받아 CPR을 실시했다.
홍 순경의 간절한 압박이 이어지자 희미했던 A씨의 의식이 돌아오기 시작했다. A씨는 본인이 ‘암 환자’라고 나지막이 뱉었다. 지구대에서 근무할 때 봤던 구조 현장과 경찰 선배들의 모습을 떠올린 홍 순경은 A씨의 스마트폰을 들어 ‘긴급 의료정보’ 메뉴를 확인했다. A씨가 암 투병 중이라는 사실과 투약 정보를 파악했고, 그 밑에 등록된 긴급 연락처로 보호자인 부친에게 전화를 걸어 상황을 알렸다. 신고를 받은 구급대원에게도 영상통화가 걸려왔고 쏟아지는 빗소리와 소음으로 소리가 잘 들리지 않는 상황에서도 A씨 상태를 알리려 애썼다.
본지가 확보한 현장 폐쇄회로(CC)TV 영상에는 8시9분 A씨가 쓰러진 후 8시11분 길을 지나던 홍 순경이 다가가 A씨를 구호하는 긴박한 모습이 고스란히 담겼다. 5분 뒤쯤 도착한 은평소방서 구급대원은 도착 당시 환자의 호흡과 맥박이 정상이었다고 했다.
홍 순경의 활약은 나중에서야 알려졌다. 당시 출동한 대조파출소 관계자는 “홍 순경이 경찰관인지 몰랐고 그냥 시민인 줄 알았다”고 했다.
사건 이후 건강을 되찾은 A씨는 직접 홍 순경을 찾아와 감사 인사를 전했다.
홍 순경은 “저뿐만 아니라 어떤 경찰관이라도 그 상황에서는 똑같이 행동했을 것”이라며 “시민들께서도 만약의 상황을 대비해 스마트폰에 ‘긴급 의료정보’를 미리 저장해두면 구조에 큰 도움이 된다”고 당부했다. 제복을 벗은 퇴근길에도 시민의 생명을 지켜낸 홍 순경은 “앞으로도 시민들에게 도움이 필요한 순간 가장 먼저 손을 내미는 경찰관이 되고 싶다”고 포부를 밝혔다.
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